escuchar

Son las 8 de la mañana y en una escuela de Morón no llegaron cuatro de las ocho autoridades de mesa. Los fiscales de los partidos esperan afuera a que el Correo Argentino llegue. Todavía no están las urnas ni las boletas. Ya debería haber comenzado la votación -incluso algunos electores ya esperan a prudente distancia por las dudas de que se los convoque para oficiar de presidentes-, y los representantes partidarios se quejan de las demoras y de que la directora del establecimiento no los deja ingresar.

Son momentos de nerviosismo. El fiscal general de uno de los partidos opositores advierte que algunas personas con pecheras azules ingresan por el portón. Se acerca a la directora a consultarle por qué, siendo que los conoce y sabe que “son parte del sindicato de Baradel”. Le responde de inmediato: “Van a ser presidentes de mesa, lo autorizo yo. Soy la que decide”. El fiscal general puede confrontar, pero se pregunta a quién recurrir. Cede porque solo cuenta con otras dos personas en la escuela y ellos son muchos más. Sabe que empezar con el pie izquierdo la jornada puede llevar a más problemas hacia el final del día, especialmente cuando empiece el conteo de votos.

A las 8:35 empezaron a ingresar los electores y sus fiscales no estaban sentados. En la vorágine de los primeros minutos se dieron cuenta que no chequearon que no haya nada adentro de las urnas, que ya están colocadas a la salida de las aulas. Pide entrar a los cuartos oscuros para corroborar que estén todas las boletas, pero le niegan el ingreso porque “ya hay que arrancar”.

El inicio y el fin de los comicios, especialmente en el conurbano bonaerense, suelen ser momentos de tensión. Cada local es un escenario único y complejo en el que se juega a la política nacional en 200 metros cuadrados. Por eso, algunas alianzas partidarias hace años que implementan centros de consulta legal, donde se les intenta dar asistencia a los fiscales para que puedan defender el proceso electoral cuando se viola una normativa. En la teoría, pueden. En la práctica, no tienen a quién recurrir para mostrarle la ley y argumentar su postura.

Ciertas prácticas y costumbres son un tema de peso. Una de las personas con mayor responsabilidad en la organización de elecciones contó a LA NACION que, elección tras elección, se verifica que un 30% o más de los telegramas que se envían desde los establecimientos de votación tienen problemas . Errores de cálculo, diferencias entre cantidad de votos y electores, resultados en el conteo extraños (como por ejemplo la lista de un partido pequeño con la mayoría de los votos y una de las grandes coaliciones con cero) son algunos de los ejemplos.

Parte de este problema se desprende de equivocaciones, provocadas por falta de capacitación de las autoridades, falta de fiscales que corroboren el proceso o directamente, ausencia de personal encargado. Pero otra porción, tal vez menor, tiene que ver con trampas o inconvenientes que en cada comicio se repiten.

A través de una recorrida y a partir de entrevistas en lo que va de la jornada electoral, LA NACION reconstruyó que uno de los problemas más recurrentes en esta elección es el de las boletas cortadas. En la jardín de infantes 922, San Petersburgo, La Matanza, las papeletas para una de las listas de Juntos por el Cambio aparecían sin la categoría de intendente. Allí la alianza opositora tiene tres internas para el cargo municipal. Un votante distraído no se daría cuenta que no metió en el sobre ese cuerpo de la boleta. El sentido sería restar votos para un contrincante para que, en cambio, se vuelquen al voto en blanco y puedan mejorar la mayoría para un candidato determinado. Si nadie lo advirtiera durante la jornada, ese postulante quedaría sin votos en esa mesa.

En la escuela primaria 16 de Boulogne Sur Mer, un escenario similar. Varias listas se encontraban cortadas para la categoría de intendente en el caso de Juntos por el Cambio.

Boletas cortadas en Boulogne Sur Mer

El clásico para los fiscales es encontrarse con que alguien entró con una mochila y se llevó las boletas de una lista en la mochila. Para cuando alguien se da cuenta, no se sabe cuanto tiempo pasó o cuantos electores no pudieron votar la opción que querían porque no reclamaron el faltante, algo que se da con frecuencia, será por falta de interés, apuro o temor a hacer voto cantado.

Pero esta elección, hay un adicional. Hay tantas listas que parece fácil mezclarlas. Eso ocurrió en múltiples mesas de la escuela sobre Rucci 4822 en el barrio bonaerense de San Justo. Las de Guillermo Moreno aparecían sobre las de Javier Milei, las de Milei sobre las de Patricia Bullrich, las de Bullrich sobre las de Massa y más. Complica el proceso.

Otra típica se vio hoy en decenas de escuelas: las boletas rotas. Otro detalle imperceptible al ojo elector con el que juegan quienes incurren en estas prácticas para modificar la voluntad del voto. Rompen apenas la puntita del lado izquierdo superior del papel, en donde se ubica el número de lista. De lejos no se nota. Pero en el conteo, ese voto es nulo. Así ocurrió tres veces en una escuela de Puerta de Hierro, lo que demora el proceso porque los fiscales deben interrumpir la votación para reponer boletas.

Boletas rotas en la punta en este caso, de Javier Milei

La asistencia de fiscales es dispar. Testimonios en municipios tales como Tigre, San Martín y Tres de Febrero dan cuenta de que casi no hay representantes de La Libertad Avanza, pero fuentes de otras alianzas admitieron que la convocatoria fue más baja que en años anteriores para todas las listas. En el caso de Unión por la Patria, algunos contestan que fiscalizan para las dos internas. En Juntos por el Cambio, los fiscales no saben para quién lo hacen o se referencian en los candidatos locales, más que a los presidenciales. A muchos de las principales coaliciones prometieron pagarles. Entre $2000 y $5000 serían los valores, según informaron algunos de ellos a LA NACION.