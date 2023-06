Elecciones 2023: un excandidato a gobernador de Javier Milei lo trató de “basura, hipócrita y mentiroso”

escuchar

El periodista y excandidato a gobernador de la provincia de Neuquén de Javier Milei, Carlos Eguía, cruzó este jueves al economista libertario en duros términos, lo trató de “basura, hipócrita y mentiroso” y rechazó una alianza de su espacio con el larretismo.

En su editorial de radio, que hoy tituló La mentira de Milei, se opuso a la unión del partido Arriba Neuquén con La Libertad Avanza que trascendió en las últimas horas y a la eventual candidatura de la concejal neuquina, Nadia Márquez, a diputada nacional con respaldo libertario.

“Me enteré por un tuit que habían armado una alianza con un partido de Larreta”, comenzó esta mañana Eguía y luego realizó una serie de relatos referidos a distintas visitas del economista a la provincia, en el marco de los cuales lo calificó como “una porquería de persona” y “una basura”.

En ese contexto, comentó: “Quiero arrancar con lo que [Milei] dijo anoche para que vean la porquería de persona que es, porque no tiene otro calificativo. Es una basura de persona, tanto él como su entorno. Ayer dijo, para despegarse de la horrenda elección de [Ricardo] Bussi [en Tucumán], donde el pobre salió a decir ‘La culpa fue mía...’, Dijo: ¿Ustedes vieron mi cara en la boleta?’. A ver, Javier, no podés ser tan turro. Además de mentiroso, hipócrita y falso, sos un turro”.

Tras ello, agregó: “Además dijo la semana pasada que iba a ser la primera gran batalla ¿Cómo? ¿Y nosotros, los de Tierra del Fuego, Neuquén, La Rioja, Río Negro? ¿Qué venimos a ser para vos, mierda? Sí, porque para Milei todos somos mierda y el es la casta especial”.

Más tarde, Eguía consideró que el precandidato a presidente “se merece que los escupamos por la calle, que no que nos saquemos una selfie, que la gente le diga: ‘¿Sabe una cosa? Usted es más chorro que los chorros”. “Ayer cuando me enteré por tuit me di cuenta de que no me podían llamar, porque si no tienen la cara más de piedra de lo que pensaba. Lo grave es que el que habla de los cargos, de la casta y dice que la Argentina no sale adelante por los políticos chorros, es el primer chorro, porque lo primero que hicieron 20 días después de las elecciones es llamarme para pedirme cargos en la Legislatura de Neuquén”, sentenció.

También al hablar sobre la última visita de Milei a San Martín de los Andes en el marco de un acto partidario sostuvo que el economista se comportó “de mala gana” y que fue irrespetuoso con sus propios candidatos. Asimismo, dijo que hace que le paguen todos sus gastos, desde los vuelos y los mejores hoteles hasta la movilidad y la comida. “Y, encima no quiere saludar a nadie”, aseguró.

