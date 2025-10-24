Elecciones Argentina 2025, en vivo: encuestas, dónde voto y las últimas noticias este viernes 24 de octubre

El primer candidato de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, habló antes de que arranque la veda electoral para las elecciones nacionales.

“Este domingo no es una elección más, están en juego cosas muy importantes para nuestro país. Se pone en juego si queremos ver a los chorros presos o si los quieren ver libres. Si seguimos bajando la inflación o si vamos a volver a los militantes midiendo las góndolas. Si queremos las calles libres o 9000 piquetes por año. Si queremos que nuestros hijos se queden o se vayan de nuestro país”, contrastó en Radio Mitre, para polarizar con el kirchnerismo.