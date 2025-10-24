Este domingo 26 de octubre son las elecciones legislativas nacionales, donde todos los distritos definen sus representantes en el Congreso. En el caso de la ciudad de Buenos Aires (CABA), se renuevan tres bancas porteñas en el Senado y 13 butacas en la Cámara de Diputados. Antes del día de los comicios, varios electores se preguntan cuáles son las listas de los partidos políticos que compiten esta ocasión y quiénes son sus candidatos.

Cómo se vota con la boleta única para las elecciones de este domingo 26 de octubre de 2025

La novedad de este año es que debuta la Boleta Única Papel (BUP), que reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación. Los porteños deben marcar con lapicera la opción de su preferencia. Como la ciudad de Buenos Aires elige diputados y senadores, los electores deben hacer dos marcas en la BUP, una por cada categoría.

Todas las listas de las elecciones en CABA 2025: los candidatos, partido por partido

Boleta Elecciones 2025 Capital Federal Electoral.Gob.Ar

En total, son unas 17 fuerzas políticas que presentan dos listas, una para senadores y otra para diputados. A continuación, todas las listas de candidatos en CABA:

Alianza LLA

Senadores

Patricia Bullrich

Agustín Monteverde

Patricia Bullrich es candidata a senadora por La Libertad Avanza

Diputados

Alejandro Fargosi

Patricia Holzman

Nicolás Emma

Sabrina Ajchemet

Francisco De Andreis

Antonela Giampieri

Andrés Leone

Valeria Rodrígues Trimarchi

Fernando Pedrosa

María Fernanda Araujo

Lautaro Saponaro

Paloma Linik

Juan Manuel Bensusan

Fuerza Patria

Senadores

Mariano Recalde

Ana Arias

Diputados

Itai Hagman y Mariano Recalde encabezan las listas de candidatos a diputados y senadores de Fuerza Patria en CABA Aníbal Greco

Itai Hagman

Raquel Kismer

Santiago Roberto

Lucía Cámpora

Ernesto Giacomini

Mara Brawer

Juan José Tufaro

Natalia Salvo

Gustavo Mendelovich

Lucía Cancela

Juan Manuel Mauro

Agostina Agudin

Daniel Siciliano

Ciudadanos Unidos

Senadores

Graciela Ocaña

Martín Ocampo

Diputados

Martín Lousteau

Piera Fernández

Gustavo Marangoni

Jéssica Barreto

Robert Cortina

Dolores Martínez

Juan Alfonsín

Nvard Nazaryan

Gustavo Mola

Patricia Cáseres

Augusto Carzoglio

Silvia Stuchlik

Ramiro F. Sarraf

FIT-U

Senadores

Christian Castillo

Mercedes Trimarchi

Diputados

Myriam Bregman

Gabriel Solano

Mercedes De Mendieta

Patricio Del Corro

Celeste Fierro

Mariano Rosa

Vanina Biasi

Pablo Almeida

Lourdes Oliverio

Federico Puy

María Carla Rodríguez

Diego Saavedra

Ileana Celotto

Myriam Bregman es la primera candidata a diputada del FIT-U Captura

Nuevo MAS

Senadores

Héctor Heberling

María Belén D´Ambrosio

Diputados

Federico Winokur

Violeta Azriel Alonso

Matías Brito

Mariana Rueda Kramer

Alejandro Leiva

Natacha Haeberer

Roberto Azriel

Lucía Waldman

Roque Parra

Sol Attadia

Julián Luciano

Leila Argüello

Juan Pablo Pardo Calderón

Partido Comunista

Senadores

Ariel Elger

Nuria Giniger

Diputados

Antonella Bianco

Ignacio Cámpora

Cristina Ibarra

Rocco Carbone

María Luisa León

Manuel Santos

Laura Minghetti

Raúl Carou

Zaira Abrahaan Hom

Marcelo Rodríguez

Hebe Montenegro

Dardo Prusak

María Dolores Fernández

Potencia

Senadores

Juan Martín Paleo

Ana Luisa Paulesu

Diputados

Ricardo López Murphy se postula en Potencia para diputado nacional de CABA Noelia Marcia Guevara / AFV

Ricardo L. Murphy

Bernarda Fait

Leopoldo Sahores

Isabel Cospito

Carlos Rodríguez

Bianca Dell’Aquila

Miguel Ángel Chamli

Valeria Jarmoliuk

Luis Castillo

María Rosa Davagnino

Miguel Ángel Lacour

Solange Ledo

Jonathan Tolisano

Mov. de jub. y juv.

Senadores

Esteban Paulón

Daniela Soldano

Diputados

Alejandro Katz

Diana Maffía

Gabriel Puricelli

María Rachid

Pedro Núñez

Valeria Llobet

Adrián Helien

Valeria Odetti

Julián D’Ángelo

Ana Elisa Wortman

Juan Martín Graña

Silvia Sánchez Puch

Fernando Suárez

Para Adelante

Senadores

Facundo Manes

Carla Pitiot

Sergio Abrevaya y Facundo Manes, candidatos de Para Adelante en la ciudad de Buenos Aires Prensa Sergio Abrevaya

Diputados

Sergio Abrevaya

Viviana Dirolli

Martín Borgna

Mirna Biglione

Fernando Gril

Ivana González de la Vega

Marcelo Insúa

Ana Lía Etchegaray

Emilio Cornaglia

Manuela Fernández Roa

Sergio Hemsani

Sol Takara

Fernando Bertani

Coalición Cívica

Senadores

Marcela Campagnoli

Claudio Cingolani

Diputados

Hernán Reyes

Cecilia Ferrero

Jorge Giorno

Silvia Pace

Facundo Del Gaiso

Vanina Squetino

Francisco Rosati Díaz

Soledad Aulita

Andrés Balcarce

Florencia Markarian

Diego Falcón

Mónica Machin

Manuel Huergo

UCeDé

Senadores

Diego Guelar

Luciana Minassián

Diputados

Marcelo P. Dalmau

María Laura Barrera

Fabricio Latronico

Diana Saraceni

Mariano Ramella

Vanesa Ameri

Joaquín Jeanneret

Norma Roldán

Pedro Pusineri

María Blanck Mendoza

Facundo Gandulfo

María Isabel Ackerley

Marcelo Ruffo

Nuevos Aires

Senadores

Agustín Rombolá

Marina Pérez Damil

Diputados

Daniel Lipovetzky

Isabel Figueroa

Franco Mangione

Mayra Azpelicueta

Tomás Hoerth

Antonella Rómbola

Gonzalo Pereyra

Claudia Centola

Tomás Novile

Alejandra Carrió

Héctor Lorenzetti

Mariela Szmulewicz

Hernán Mielniczuk

Partido Socialista

Senadores

Francisco M. Guirado

Elsa Morales

Diputados

Mario Mazzitelli

Flor del Rocío Armas

Ariel Rodríguez

Lucila Lancioni

Facundo Muscatello

M. Cristina Figueroa

Luis Sierra Estrada

Mercedes Carabajal

Marcelino Ledesma

Patricia Ortega Alfaro

Carlos Quintana

Florencia Merele

Jorge Lugones

Unidad Popular

Diputados

Claudio Lozano

Eva Koutsovitis

Jonatan Baldiviezo

Nina Burgo Marco

Pablo Bergel

Myriam Godoy Arroyo

Sergio Parra

Magdalena Salinas

José María Pena

Magalí Zirulnikoff

Carlos Scally

Soledad Pozzuto

Raúl Díaz

Movimiento Plural

Senadores

Gustavo D’Elía

Mariana Funes Llaneza

Diputados

Marcelo Peretta

Jimena Castiñeira Arce

Jorge Porcel

Elsa Nieto

Jorge Ferri

Cecilia Contreras

Diego Ludueña

Malvina Starker

José Manuel García

Gabriela Obregón

Eliodoro Martínez

María Cecilia Bonzo

Sergio Pallotto

Integrar

Diputados

Claudio García

Graciela Balestra

Víctor Amoroso

Nilda Prieto

Gustavo Massud

Florencia Dellacasa

Germán Borrego

Ana Clara Becerra

Cristian Natero

Adriana Merlo

Carlos Montaldo

Aldana Salazar

Adrián Giotti

Fte. Patriota Federal

Senadores

Ángel Romero

Alicia Quinodoz

Diputados