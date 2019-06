Elecciones: ¿cómo están las alianzas electorales que cierran hoy?

Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de junio de 2019 • 10:25

Cuenta regresiva. A 60 días de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias ( PASO ), esta noche vence el plazo de solicitud de reconocimiento de "alianzas transitorias y confederaciones" para participar en los próximos comicios . Hacia las 23.59, el Pro, el kirchnerismo, el PJ, el Frente Renovador, Alternativa Federal y Consenso 19 deberán haber presentado las alianzas a la Justicia Electoral. A partir de la medianoche tendrán ocho horas para hacer correcciones.

Luego de que el presidente Mauricio Macri sorprendiera ayer cuando anunció que el senador peronista Miguel Ángel Pichetto será su compañero de fórmula, se espera que hoy sea otro día de definiciones.

Si bien Sergio Massa se reunió ayer con la cúpula del PJ y avanzó en el armado de un frente electoral con el espacio liderado por Cristina Kirchner , evitó mencionar si será candidato. Ayer, con el anuncio de la fórmula Macri-Pichetto, Alternativa Federal quedó con los gobernadores Juan Manuel Urtubey (Salta) y Juan Schiaretti (Córdoba) como únicos referentes. Tampoco hay certezas sobre qué hará el espacio Consenso 19, que lidera Roberto Lavagna .

¿Massa será candidato del kirchnerismo?

Ayer, el Frente Renovador massista y el PJ terminaron de blanquear una alianza electoral que será oficializada hoy ante la Justicia Electoral. Además, Massa y Alberto Fernández , el candidato a presidente de la fórmula Fernández-Cristina Kirchner, tomarán un café. ¿El tigrense competirá contra Fernández en las PASO presidenciales? ¿Habrá lista única, sin internas ¿Massa será la cabeza de la lista de diputados por Buenos Aires?

¿Existirá Alternativa Federal como frente electoral?

El espacio del peronismo no kirchnerista que en septiembre de 2018 habían fundado Massa, Urtubey, Schiaretti y Pichetto no existe formalmente. Es una construcción política que pugnaba por no implosionar antes de su primer desafío electoral, pero la fórmula Macri-Pichetto y el acuerdo Massa-kirchnerismo dejó a Urtubey y a Schiaretti como únicos referentes. Además, Macri busca sumar a Urtubey mientras que el gobernador cordobés toma distancia de la campaña nacional. Esta noche se sabrá si Alternativa Federal se inscribirá como frente y, si lo hace, qué partidos lo integran.

¿Lavagna competirá solo?

Molesto con Alternativa Federal y con el acercamiento de Massa y el kirchnerismo, el exministro de Economía lanzó la semana última su candidatura presidencial y repite en público y en privado que competirá por su cuenta, con Consenso 19. Esta noche se sabrá si suma su espacio a Alternativa Federal, si es que este último se inscribe como frente, o si decide jugar solo.

Claves

Las alianzas ante la Justicia Electoral se pueden inscribir hasta hoy a las 23.59.

Una alianza electoral es un acuerdo entre partidos políticos a los fines de participar unidos en un acto electoral. Es una unión transitoria de partidos destinada solo a los fines electorales (que estará vigente únicamente por estos comicios).

Si un partido quisiera sumarse a una alianza a partir de mañana, no puede. Puede competir por fuera de la alianza como partido político. Sin embargo, puede manifestar su adhesión a un frente, movida que no está reconocida por ninguna norma.

Un precandidato puede renunciar a una alianza ya conformada (después del cierre de hoy) y tiene tiempo para sumarse a título personal a otra alianza hasta el 22 de junio.

Todo afiliado -a cualquier partido- puede ser candidato de una alianza si el frente manifestó su aceptación a postulantes extrapartidarios. Eso se puede dejar establecido hoy o en un acta constitutiva difundida con posterioridad. Sin embargo, el dirigente puede someterse a sanciones disciplinarias de su partido.

El decreto 259/19, que dictó el presidente Mauricio Macri en abril pasado y por el cual se eliminó el uso de las llamadas "listas colectoras", prevé una excepción: si una agrupación nacional no tiene representación en un determinado distrito podrá ir con la boleta de otra agrupación de diferente denominación.

El cierre de alianzas no implica la oficialización jurídica de ninguna candidatura: hay tiempo hasta el 22 de junio. Será otro día clave, también a última hora. A 50 días de las PASO, esa medianoche se conocerán los nombres de todos los precandidatos que se presenten a la elección porque es el plazo límite para la presentación de listas ante las juntas electorales partidarias.