Elecciones en Mendoza: el Gobierno finalmente admitió el alto “voto nulo” y hará cambios en la Boleta Única Papel

MENDOZA.- La primera reacción fue minimizarlo. Luego llegó la aceptación, para realizar cambios. Ese fue el transito de la respuesta oficial a las críticas sobre el debut de la Boleta Única Papel (BUP) en Mendoza, en las PASO adelantadas del domingo 30 de abril en 7 municipios, que arrojó un dato sorprendente: 8% de votos nulos en promedio en comunas clave, más allá del voto en blanco, que sólo llegó al 2%.

Fue el propio gobernador Rodolfo Suarez quien, en un primer momento, rechazó la vinculación de ese número con el desconocimiento ciudadano acerca del nuevo sistema de votación y lo emparentó con el “voto bronca”, para finalmente indicar que hacen falta modificaciones y más campañas informativas de cara a los próximos turnos electorales: el 11 de junio se realizan las PASO provinciales.

“Vamos a hacer mucha más docencia para que se entienda que el voto es vertical. Vamos a cambiar de abajo para arriba los casilleros”, expresó en las últimas horas el jefe del Poder Ejecutivo mendocino, durante la Fiesta Nacional de la Ganadería en la comuna sureña de General Alvear, después de varios días de cuestionamientos. A raíz de la confusión de los votantes al enfrentarse en el aula con la papeleta llena de opciones, el principal cambio en el diseño consistirá, por ahora, en subir el casillero para marcar el voto en la parte superior de la categoría a elegir.

Los votantes evidenciaron confusión a la hora de marcar los candidatos en las categorías correspondientes en la Boleta Única Papel.

“El 93% de las personas que fue a votar entendió el sistema. El 10% implicó votos nulos y en blanco. En la elección anterior esa sumatoria fue del 14%”, agregó el gobernador. Sin embargo, los datos a los que accedió LA NACION de los diferentes comicios en años previos dan cuenta que el voto nulo siempre se mantuvo por debajo del 3%, mientras que la mayor incidencia la ha dado el voto en blanco, que está más relacionado al “voto bronca”.

Volviendo a la elección del 30 de abril, donde se puso a consideración de la gente la BUP, de acuerdo con los datos del escrutinio provisorio, el voto nulo superó el 8% en San Rafael y Maipú, mientras que en las demás comunas promedió el 4%. El voto en blanco no superó el 3% en promedio en todas las comunas. “Mucha gente hizo lo que pudo, se notaba que no entendían mucho el nuevo sistema y marcaban con una cruz donde les parecía. Se confundían dónde tenían que votar y algunos no solicitaban asistencia. Creían que lo hacían correctamente”, señalaron a este diario diferentes autoridades de mesa consultadas.

El titular de la Junta Electoral, Dalmiro Garay, actual presidente de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, reconoció que históricamente en Mendoza los índices regulares del voto nulo registraron un 2% promedio. Por caso, en los comicios desdoblados del 2019 esa cifra apenas superó el 1%, mientras que en las PASO legislativas provinciales del 2021 estuvo en el orden del 3% .

Previo a estas consideraciones oficiales, con el objetivo de que ahora se potencie la performance de los votantes en los próximos comicios, el gobernador había dado otra respuesta, la jornada posterior a las elecciones. “Estamos estudiando cuál es el porcentaje, pero en todas las elecciones hay votos nulos y a veces es un voto bronca”, dijo Suarez en la conferencia de prensa del 1° de Mayo, tras su último discurso en la Legislatura de Mendoza. Fue tajante: “No tiene absolutamente ninguna relación con la boleta única porque siempre hay votos nulos”. Incluso, su ministro de Gobierno, Víctor Ibáñez, había hecho la misma lectura. “El voto nulo es el mismo de la boleta partidaria, de 6 a 8 puntos. Han querido ser nulos, había boletas marcadas en todas las categorías y tachadas, era la expresión del votante”, señaló el funcionario provincial, aunque los datos revelaban un crecimiento notable en esta oportunidad.

De hecho, por esas horas la Junta Electoral mostraba preocupación por lo que dijeron las urnas. Por eso, en los días siguientes, Suarez cambió su parecer y vio con buenos ojos hacer un análisis más profundo de lo que había ocurrido, más allá de lo fácil, ágil y rápido de la nueva metodología. “La Boleta Única es un gran avance institucional que se pedía mucho en Mendoza, pero probablemente haya que ajustar algunas cuestiones para evitar el porcentaje de voto nulo”, admitió el gobernador, tras aclarar que ya se encontraban trabajando con el organismo para intentar “cambiar un poco el diseño de la boleta, dentro del marco de la ley”, con el objetivo que sea “aún más clara para la gente”.

Por otra parte, este fin de semana, durante la celebración ganadera en el sur mendocino, Suarez aprovechó la ocasión para hablar de una posible candidatura a la vicepresidencia, tanto para acompañar a Horacio Rodríguez Larreta como a Patricia Bullrich. “Me enorgullece quienes me mencionan como precandidato a vicepresidente pero la prioridad es la Provincia”, señaló el gobernador. “Hay una decisión que tiene que tomar el radicalismo”, completó ante la consulta periodística.

Pelea entre candidatos

En ese mismo encuentro, donde se hizo presente la mayoría de los precandidatos a la Gobernación, con la excepción del radical Alfredo Cornejo, quien se encontraba en Estados Unidos, se produjo un cruce escandaloso de dos postulantes, que quedó grabado en un video, el cual se hizo viral.

Los protagonistas fueron Omar De Marchi, exlíder de Py principal contricante de Cornejo, fundador del nuevo frente “La Unión Mendocina”, con el postulante del Partido Verde, Mario Vadillo. Ambos se trenzaron en una violenta pelea verbal, donde se acusaron de hechos de corrupción, sobre todo porque no acordaron en ir juntos en la nueva coalición “anticornejista”.

