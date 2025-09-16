Elisa Carrió hizo un duro pronóstico sobre el plan económico: “No hay reservas y no va a haberlas”

La líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, hizo un duro pronóstico este martes sobre el plan económico que lleva adelante el gobierno de Javier Milei, quien ya adelantó que a pesar de la derrota electoral del 7 de septiembre, mantendrá el rumbo. “No hay reservas y no va a haberlas”, aseguró la exdiputada en diálogo con LN+ y apuntó contra el ministro de Economía, Luis Caputo, por supuestamente incumplir el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

“Me alegró el resultado en la Provincia porque fue un fuerte llamado de atención al gobierno, no me alegró que gane Axel Kicillof (por Fuerza Patria). En julio se agravó la situación económica irremediablemente. Esto es independiente a la elección de septiembre”, consideró Carrió este mediodía sobre las medidas económicas.

En ese contexto, dijo que cuando el Gobierno decidió subir las tasas la situación “se agravó de una manera brutal” porque “cierran los comercios, baja la compra, cierran empresas, empiezan los despidos”.

“La cuestión que afronta el Gobierno es económica”, indicó, en alusión a que Milei adjudicó -en una primera reacción- la derrota a “errores políticos”. Sin embargo, Carrió aseguró que el problema es estrictamente económico. “Acuden a la deuda con carry trade y con tasas imposibles de pagar. Yo ya viví esto, por eso no confío más en Caputo. Decide desobedecer al FMI porque él lo desprecia. No compró reservas y ahora no las puede comprar”. Acá la cuestión es económica, no hay reservas y no va a haberlas porque el país no tiene modo de crecer", sumó.

Además, aseguró que el problema económico va a seguir aunque La Libertad Avanza gane las elecciones legislativas nacionales del 26 de octubre. “Lo que Caputo eligió es sacarles a los discapacitados y pagarles intereses a sus amigos. ¿Va a defender el régimen cambiario a qué costo?“, preguntó.

También apuntó contra los vetos a la ley de emergencia en discapacidad, a los fondos para el Hospital Garrahan y la emergencia en pediatría. “Si hubiese leído las elecciones no hubiese vetado Garrahan y discapacidad. Él sigue la misma línea. El discurso lo hizo el marketing electoral”, analizó sobre la cadena nacional de anoche en la que Milei anunció el envío al Congreso del Presupuesto 2026.

Y siguió: “Cuando realmente te duele tu sociedad, no hablás en un discurso escrito. Es una decisión no tener presupuesto, que puede ser decisión de este año también. El Gobierno no cree en el Estado, que haya que encargarse de los discapacitados, no sabe lo que es el Garrahan y piensa que de esto se tiene que hacer cargo la sociedad”.

Dijo en ese marco que Milei “tocó la conciencia moral de la clase media” y que por eso “la gente está decepcionada”.

“La gente [en la elección] dijo que [el Gobierno] violó su dignidad. Tocaste la universidad pública pero no eliminás la corrupción”, insistió, y cerró con una advertencia: “Milei no siente, no se puede poner en el lugar del otro. Él va a ganar igual [en octubre] porque gana diputados. Se puede convertir en dictador si gana la mayoría”.