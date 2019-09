Elisa Carrió: "Muchos de Cambiemos le entregaron la victoria al PJ"

Elisa Carrió, con su libro "Vida" Crédito: Twitter

CORDOBA.- Elisa Carrió aseguró, desde Córdoba, donde llegó a presentar su libro "Vida", que muchos de los que integran Cambiemos "le entregaron la victoria al PJ", incluidos algunos ministros. Además insistió en que en octubre "se juega la república".

"Cambiemos no echa a nadie, no quiere venganza. Sino es Venezuela", dijo Carrió. Y, ante la consulta de LA NACION sobre si hay una modificación de estrategia electoral de cara a octubre, contó: "Yo hago la campaña que quiero... Ando por los pueblos, camino, hablo con la gente. Es lo que me gusta". Más adelante, ironizó: "No soy baúl para que me anden escondiendo; me gusta andar. Ser libre".

Sobre las elecciones de octubre, Carrió pidió a los fiscales "no moverse de las mesas hasta las tres de la mañana", e ironizó. Igual que afirmó el presidente Mauricio Macri, Carrió sostuvo que para ella las elecciones no acontecieron todavía y subrayó que la gente en el interior del país "está bien, no es la histeria de la Capital Federal".

Admitió que el Gobierno se "equivocó en algunas cuestiones monetarias" pero responsabilizó a los gobernadores peronistas de no querer bajar impuestos. "Se oponían", dijo.

El diputado Mario Negri fue quien, en forma de diálogo, presentó el libro junto con la legisladora nacional Leonor Villada de la Coalición Cívica ARI de Córdoba. Al presidente del partido en Córdoba, Gregorio Hernández Maqueda, le agradeció, a pesar de reconocer que había estado enojada con él.

Carrió reiteró que está "muy cerca" del Presidente, con quien habla "todos los días" y lo describió como "muy humano, más de lo que parece".

La diputada llegó de recorrer el norte del país: "Este Presidente devolvió la coparticipación, la institucionalidad e hizo rutas. Vamos a ganar en octubre; estoy segura".

Asimismo, recordó el día de las PASO y cómo se vivió en el bunker de Cambiemos. "Era un velorio; pero yo estaba espléndida", dijo. Y contó: "Yo quería hablar primero porque Mauricio estaba como shockeado, pero no me dejaron porque muchos no entienden la generosidad", apuntó.

Carrió dijo que le gusta la vida, la gente y que también ama la adversidad. Habló de su fe, de su cercanía a Dios. "¿Crees en Alberto Fernández o en Dios? ¿Crees en "Sinceramente" o crees en Dios?". A la charla informal -con tramos de stand up- la definió como "desopilante". "O me aceptás o me rechazás", lanzó.

También ironizó con que Juntos por el Cambio ganará en Córdoba aunque la hayan declarado "persona no grata", cuando en campaña para las PASO afirmó que "gracias a Dios" había muerto José Manuel de la Sota.