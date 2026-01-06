Qué dijo Elisa Carrió tras acompañar a tribunales a un dirigente de la Coalición Cívica allanado

Elisa Carrió se presentó el pasado lunes 6 de enero, en la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 de Pilar junto a Matías Yofe, dirigente de su partido imputado en una causa por extorsión. La líder de la Coalición Cívica apuntó contra Sergio Massa y definió el accionar judicial como una represalia por las investigaciones que su espacio impulsa contra la dirigencia del fútbol argentino.

Las declaraciones de Carrió en Tribunales

La líder de la Coalición Cívica asoció la situación procesal de Yofe con un intento de amedrentamiento por parte de figuras ligadas al poder y aclaró los motivos de su presencia en el lugar: “Vengo a asistir a Matías. Somos denunciantes de hechos de lavado de dinero y coimas contra el exministro Jorge D’Onofrio y Pablo Toviggino, el segundo de (Claudio Chiqui) Tapia, con enormes conexiones con Massa”.

Elisa Carrió acompañó a Matías Yofre en tribunales tras el allanamiento

La exdiputada nacional caracterizó el operativo previo como una señal intimidatoria: “Massa está desesperado” y cuestionó el rol de los magistrados intervinientes en el expediente. “Más que el fiscal Camafreita, el que actuó mal es el juez de garantías de San Isidro, que es Sergio Massa. Él controla gran parte de la Justicia de la provincia de Buenos Aires”, afirmó antes de ingresar a la fiscalía. Para la fundadora de la CC, el allanamiento representó “un mensaje mafioso”.

La polémica por el teléfono celular y la orden judicial

Uno de los focos de conflicto durante la jornada giró en torno al secuestro de dispositivos electrónicos. Carrió denunció la falta de acceso a la documentación oficial del procedimiento. “Le pedí la orden de allanamiento al juez y no me la dieron. Quisieron venir a buscar la documentación de la estafa de la AFA, que incluye a Massa, Tapia y Toviggino”, indicó.

Elisa Carrió manifestó su apoyo a Matías Yobre en tribunales Tadeo Bourbon

Ante esta supuesta irregularidad, la dirigente reconoció una directiva específica que le impartió a su defendido para proteger la información. “Como yo nunca supe la orden de allanamiento, le dije a Matías: ‘tirá el celular al mar’, porque lo que están buscando es retener las pruebas”, admitió. Yofe declaró ante el fiscal no tener su teléfono “en este momento”.

En simultáneo, el abogado de la AFA, Gregorio Dalbon, quien no interviene en esta causa, se refirió al tema mediante la red social X: “Cuidado con los celulares y dispositivos electrónicos que, cuando se abran, encontrarán más pruebas”.

El posteo de Gregorio Dalbon (X: @Gregoriodalbon)

El origen de la imputación y los vínculos con la AFA

La Justicia imputó a Yofe por extorsión agravada y lo acusa de integrar una presunta banda dedicada a realizar demandas judiciales para luego exigir dinero a los denunciados. Carrió desestimó la solidez de la prueba de cargo y cuestionó la lógica de la acusación. “Existió una denuncia del chofer de D’Onofrio que habla de una conversación con Matías en campaña, quien le habría dicho que colabore en la investigación a D’Onofrio a cambio de dinero. No sé de dónde sacaría la plata, si Yofe gana dos millones de pesos”, relató.

Yofe ocupa un cargo en la Legislatura porteña y cobró notoriedad recientemente por denunciar el caso de la “mansión de Pilar”. Este expediente indaga sobre presunta corrupción en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y apunta contra el tesorero Pablo Toviggino. Una tasación oficial valoró esa propiedad en Villa Rosa y sus bienes en más de 20 millones de dólares. El dirigente también impulsó denuncias por “graves irregularidades” vinculadas a las VTV en la provincia de Buenos Aires.

La Justicia acusa de integrar una presunta banda dedicada a realizar demandas judiciales para luego exigir dinero a los denunciados Tadeo Bourbon

El allanamiento policial ocurrió el viernes pasado mientras Yofe se encontraba en Mar del Plata. Según el acta judicial a la que accedió LA NACION, el imputado vio el expediente por primera vez hoy durante la audiencia.

A la salida del juzgado, Yofe describió el impacto del procedimiento en su hogar y su familia. “Estoy emocionado, no puedo hablar. Con el allanamiento violaron a mi familia. No puedo adelantar nada por pedido de mis abogados”, expresó.

El dirigente detalló la situación que vivió su pareja durante el ingreso de las fuerzas de seguridad. “Buscaron dañarme en lo profundo de la intimidad de mi familia. Yo por cuestiones personales no estaba durante el allanamiento, donde violentaron a mi mujer, que está procesando un puerperio. En palabras de ella, se siente violada. Se violaron todos los derechos, este procedimiento se hizo mal”, declaró Yofe.

Las declaraciones de Matías Yofre en tribunales tras el allanamiento

Estrategia de defensa y apoyos recibidos

La defensa de Yofe anticipó su estrategia procesal inmediata para frenar la causa. Carrió detalló las acciones a seguir contra el procedimiento policial y el juez interviniente. “Estamos impugnando el procedimiento policial. Se va a pedir la nulidad. Ya está todo encausado, no creo que haya otro procedimiento similar contra Matías”, aseguró.

La líder de la CC confirmó la recusación del magistrado y criticó la visión del fiscal sobre la magnitud de los actores involucrados. “Se está recusando al juez Saettone y creo que el fiscal Camafreita no entendió el contexto: la AFA es más grande que la corrupción kirchnerista”, concluyó.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.