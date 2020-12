Hoy, en el congreso federal de la CCARI, el diputado Maximiliano Ferraro fue reelecto presidente de la coalición, y la diputada Mariana Zuvic, electa vicepresidenta

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 12 de diciembre de 2020 • 17:58

"Nos corresponde integrar Juntos por el Cambio (JxC) para ganar las elecciones y corregir aquellos errores que se cometieron que nos hicieron trastabillar en las elecciones presidenciales anteriores", dijo este sábado la líder de la Coalición Cívica (CC), Elisa Carrió, en el marco del congreso federal de la CC ARI, en el que se reeligió al diputado Maximiliano Ferraro como presidente del partido, acompañado por la diputada Mariana Zuvic como vicepresidenta.

Carrió -quien envió un saludo virtual a quienes asistieron al congreso en el Palais Rouge, en Palermo- fue crítica contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, y se refirió al futuro de la oposición. "Estamos perdiendo la República a manos de una militancia antirepublicana e inconstitucional, donde una persona, con un objetivo personal y excluyente, que es buscar su impunidad, quiere destrozar nuevamente las instituciones, sostuvo la fundadora de la CC, y agregó: "Debemos responder con el fortalecimiento del Parlamento, del Poder Judicial, de la Procuración General de la Nación. La República es de todos y, en consecuencia, debemos dar la batalla política y cultural para elevar la conciencia de todos".

"Una persona, con un objetivo personal y excluyente, que es buscar su impunidad, quiere destrozar nuevamente las instituciones", dijo Elisa Carrió sobre Cristina Kirchner

Además, Carrió manifestó la necesidad de "ampliar el espacio", pero advirtió -tras indicar que, luego de 19 años, el partido tiene "representación intacta" en el Congreso-: "No es momento de cualquier ampliación, porque si seguimos sumando gente con inconductas claras, lo único que vamos a lograr es descomponer una alianza histórica".

Estamos perdiendo la república en manos de una militancia antirepublicana e inconstitucional, donde una persona, con un objetivo personal, quiere destrozar las instituciones Elisa Carrió

La referente de la oposición se refirió a la CC-ARI como "un partido integrado por los dirigentes más profesionales, más formados y éticos que tienen los parlamentos nacionales", y concluyó: "Nuestro horizonte debe ser un país de clase media, republicano y próspero, con su base enorme en el campo argentino y con la fortaleza de las instituciones. Nos toca recuperar la República y lo vamos a hacer".

Junta directiva

Por su parte, Ferraro dijo que se siente "orgulloso" de continuar en la presidencia el partido. "Estamos seguros de que lo primordial es construir una Argentina distinta, y que en el 2021 podamos comenzar a recorrer, nuevamente, la senda de un cambio que ya logramos en 2015, junto al expresidente Mauricio Macri, Lilita, la Unión Cívica Radical, el PRO y cada uno de nosotros", indicó el diputado nacional, y agregó: "Tenemos el enorme desafío de sostener esa unidad".

"En la CC-ARI y en Juntos por el Cambio no debemos renunciar a los matices, nos debemos preguntar qué hacer con el conjunto de esas diferencias y entre todos pensar la diversidad de los problemas y desafíos que tenemos por delante en la Argentina", manifestó Ferraro.

En línea con el diputado nacional, la vicepresidenta de la coalición destacó los valores del partido y se refirió a la importancia de explotar su carácter federal. "La CC-ARI no es un grupo de intereses o de cargos, sino de principios. Los desafíos y la solución es estar presente y al lado de todos los argentinos, en cada una de las provincias y distritos", dijo Zuvic.

El encuentro se realizó en el Palais Rouge, donde, además de Ferraro y Zuvic, estuvieron presentes el nuevo presidente del bloque de diputados nacionales, Juan Manuel López; la diputada provincial por Buenos Aires y presidenta electa de la asamblea nacional partidaria de la CC-ARI, Maricel Etchecoin, y otros diputados de la coalición.

Además, por vía remota participaron 150 dirigentes de todo el país y enviaron sus saludos distintos referentes de Juntos por el Cambio. Se recibieron videos del expresidente Mauricio Macri; el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; la presidente de PRO, Patricia Bullrich; el presidente de la UCR, Alfredo Cornejo; el presidente del bloque de diputados nacionales por la UCR, Mario Negri; y la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, entre otros.

JxC está "más consolidado que nunca", según Macri

Todos los referentes políticos que enviaron sus saludos remarcaron que existe unidad entre los integrantes de Juntos por el Cambio y destacaron la importancia de fortalecer el espacio de cara a las elecciones legislativas de 2021 y las presidenciales, de 2023.

"Nuestra unidad, después de cinco años, está más consolidada que nunca", sostuvo Macri, indicó que tiene "un compromiso inquebrantable con los argentinos y con el país" y que su "sueño" es "que muchos de ustedes puedan representar a Juntos por el Cambio en 2023". Además, el expresidente afirmó: "Hoy hay una alternativa lista para volver a retomar el rumbo correcto que llevábamos en nuestro Gobierno".

Por su parte, Rodríguez Larreta dijo que la CC-ARI es un "pilar" en la "defensa de las instituciones republicanas", y expresó: "Como oposición tenemos el reto de sostener la unidad para crecer, hacernos más fuertes y hacernos escuchar. Eso espera la gente que nos votó en octubre y los argentinos que nos exigen una alternativa de cara al futuro".

Al igual que Carrió, Bullrich apuntó contra el gobierno de turno, durante su saludo virtual. "Tenemos una responsabilidad con la sociedad y con la historia, para que la Argentina no siga en este populismo que nos degrada, en este antirepublicanismo y esta falta de instituciones y de ley; en esta desigualdad brutal, producto de un modelo de feudalización de nuestro país", indicó la presidenta de Pro.

Negri, también presente de modo remoto, dijo que considera a la CC ARI una "familia política" y realizó una autocrítica hacia Juntos por el Cambio. "Hemos logrado una mezcla sin sabor. Perdimos una elección y, por primera vez, terminamos el mandato de un gobierno que no es peronista. Pero hay que pensar en el futuro. La Argentina no tiene salida si no recuperamos la república y los valores", sostuvo el diputado.

Conforme a los criterios de Más información