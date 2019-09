Emilio Pérsico: "El Gobierno tiene temor de decretar que hay hambre en la Argentina" Fuente: Archivo - Crédito: Soledad Aznarez / LA NACION

Uno de los referentes del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, cuestionó con dureza al gobierno de Cambiemos por no decretar la emergencia alimentaria, pese a que los bloques de la oposición en el Congreso, la CGT, la UIA y la Iglesia reclaman esa medida.

"El nivel de aislamiento que ha logrado el Gobierno en este tema no tiene parangón. Toda la sociedad le está pidiendo la emergencia alimentaria y ellos se escabullen detrás de artimañas", sostuvo en diálogo con la radio Futurock.

Para el dirigente social, la Casa Rosada tiene "temor" de decretar que "hay hambre en la Argentina". "Tienen un dogma o un complejo de no decretar que hay hambre en la Argentina. Ese es el temor", remarcó.

"No admiten que perdieron una elección, imagínate admitir que hay hambre. Quieren tapar el sol con las manos", criticó.

Pérsico dijo que los movimientos sociales dialogaron con la ministra de Salud y Desarrollo Social, Carolina Stanley. Pese a que hubo "coincidencias", no se pusieron de acuerdo en cómo se debe abordar la situación de los comedores y merenderos. "Ella piensa que con las herramientas que tiene puede avanzar y resolver los problemas, cosa que no se está viendo en la práctica. Ella plantea que no tiene recursos para aumentar a todos los comedores de un día para otro", sostuvo. Según Pérsico, la ministra "admite que hay un problema alimentario".

Stanley recibirá hoy a la cúpula de CGT, que reclama junto con movimientos sociales y sectores de la Iglesia que se decrete la emergencia alimentaria. El Ejecutivo evalúa reabrir las paritarias o acordar el pago de un bono, según anticipó LA NACION en su edición de ayer.

El jefe de la bancada kirchnerista en Diputados, Agustín Rossi, anticipó que hoy presentarán un proyecto para declarar la emergencia alimentaria. La iniciativa, señaló, fue trabajada en conjunto con otros bloques de la oposición.

Pérsico fue muy duro a la hora de evaluar a la gestión de Macri. Opinó que la labor de la administración de Cambiemos "ha sido lamentable" y lanzó: "La mejor definición de Macri la dio una votante suya [por Mirtha Legrand]: es un fracasado".