"Emitir y devaluar", el consejo cegetista

Roberto Fernández Fuente: Archivo

Fernández, líder de la UTA, le dijo al presidente electo que "le dé a la maquinita"

Roberto Fernández, titular de la Unión Tranviarios Automotor ( UTA), no se anduvo con vueltas a la hora de indicarle un camino al presidente electo, Alberto Fernández, para reactivar el consumo y la economía: "Acá hay que darle a la maquinita, hay que meter plata en el mercado para la que la gente tenga, y después devaluaremos".

El líder de la UTA, uno de los pesos pesados de la CGT que el viernes se reunirán con Fernández, señaló también que no hay margen para remover el cepo cambiario, pero que se necesita, mientras el consumo se pone en marcha, lograr un plazo de gracia con el FMI de al menos "unos años".

"Yo creo que Alberto tiene que seguir con el cepo, porque eso es una realidad. A la maquinita, hay que meter plata en el mercado para que la gente tenga. Y de ahí, en un par de meses, buscar el proyecto que se necesita", dijo, entrevistado por Nancy Pazos en La 990.

"A la gente la falta plata y necesita trabajo. Hay que buscar cómo empezamos a generar trabajo. Hay que darle a la máquina. Después vemos, contaremos pesos nuestros que no valen, después devaluaremos, pero vamos acumulando dólares", completó.

Pese a los consejos, el titular de la UTA dijo que el viernes "todos" los sectores de la CGT deben escuchar a Fernández. "No va a ser un debate: escucharemos y sacaremos nuestras propias conclusiones y, en algún momento, se la daremos al propio Fernández", señaló.

Sobrero: "Ya me desilusionó"

No fue la única voz sindical que apuntó al presidente electo, pero sí una de las más amables. Antenoche, Rubén "Pollo" Sobrero, líder del cuerpo de delegados del ferrocarril Sarmiento, criticó a los equipos de Fernández.

"Ya me desilusionó. El gabinete que está armando no es bueno, son todos menemistas. Sería soberbio de mi parte decir que son todos malos, porque no los vi gobernar. Pero, dentro de ese sistema capitalista, hay poco margen para sacar de la extrema pobreza a nuestra población", dijo.

Entrevistado por A24, Sobrero fue más duro con Mauricio Macri. Tras insultarlo, dijo que su gabinete nunca "pasó hambre" y que gobernaron "para su clase".