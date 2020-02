Kicillof calificó de "positivas" las negociaciones Crédito: GPBA

El gobernador Axel Kicillof convocó a los diferentes gremios para presentar hoy una oferta salarial

María José Lucesole SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de febrero de 2020

LA PLATA.- El gobierno de la provincia de Buenos Aires citó para hoy a una reunión paritaria a los sindicatos que integran el Frente Gremial Docente a fin de formalizar una propuesta salarial para el ciclo lectivo 2020.

Axel Kicillof aún no formalizó una propuesta salarial para los docentes de la provincia de Buenos Aires, pero gobierno y sindicatos se aprestan para iniciar el ciclo lectivo con normalidad el lunes próximo.

Los representantes del gobierno bonaerense y del Frente de Unidad Docente se reunieron ayer en una mesa técnica que se realizó en la Casa de la Provincia, en la Ciudad de Buenos Aires, tras la paritaria nacional.

El encuentro de los ministros de Hacienda, Pablo López; de Trabajo, Mara Ruiz Malec, y de Educación, Agustina Vila; con los secretarios generales del Suteba, FEB, Sadop, Amet y Udocba se realizará esta tarde, a partir de las 18.30, en la sede bonaerense ubicada en la avenida Callao 237, del centro porteño.

Se prevé que en las próximas horas el gobierno bonaerense convocará formalmente a la paritaria, en el marco de la que se realizará la primera oferta de suba salarial.

El sábado, el gobernador Axel Kicillof consideró que "está bien" que los docentes le "exijan más" a su administración que a la anterior y destacó que, para su gestión, "la educación es algo prioritario".

El mandatario provincial recordó: "Se dijeron en estos cuatro años cosas muy equivocadas sobre la educación pública, como que caías en la escuela pública, o que los gremios eran prácticamente mafiosos", apuntó.

Kicillof expuso que los maestros califican las reuniones con su gobierno "como positivas", porque para él y para su administración "la educación pública es algo importantísimo y prioritario".

En tanto se resolvió dejar sin efecto una resolución de Gabriel Sánchez Zinny que dejaba afuera a unos 7000 maestros sin título habilitante. La medida original era de diciembre de 2017.

La nueva resolución firmada el 18 de febrero dispuso que: "Se posponen todas las acciones en torno a los ceses por las causales comprendidas en los artículos 109 (inciso c) y 110 (inciso C) -del Estatuto Docente, relacionadas al título habilitante- hasta tanto se avance en la brevedad en los detalles de su aplicación". De este modo espera calmar los ánimos de los sindicatos más rebeldes que no están de acuerdo con esperar hasta el 12 de marzo para que se cancelen las deudas salariales. La Federación de Educadores Bonaerenses exigió que se regularice esa deuda, en torno a un mínimo de 4000 pesos por cargo.