En las filas de Cristina Kirchner buscan un formato para la unidad

Crédito: Twitter

Gioja insistió en que Massa pelee en las PASO; si no es candidato, podría haber integración de las listas

Gabriel Sued SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 31 de mayo de 2019

El discurso de Sergio Massa cayó bien en el kirchnerismo y aceleró los tiempos. Cerca de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner insistieron ayer en que hay posibilidades ciertas de llegar a un acuerdo para compartir un espacio electoral con el Frente Renovador (FR). Lo que todavía no está claro es qué forma puede tener esa confluencia ni qué lugar podría ocupar Massa en una boleta que ya tiene definidos los puestos principales.

"Estamos dispuestos a que Massa compita en unas PASO, sería lo lógico porque para eso están", dijo el presidente del PJ, José Luis Gioja, antes del congreso del FR, que encabezó Massa, en Parque Norte. El mismo mensaje repitieron después de esa cumbre en el entorno de los Fernández. "La voluntad de acordar existe. Solo es cuestión de ponernos de acuerdo en el método", dijeron. El precandidato a presidente había trazado los límites de la negociación a la mañana. "No hay posibilidad de modificar nuestra fórmula presidencial", declaró Alberto Fernández, en diálogo con Radio Continental. En la misma entrevista dijo que tampoco iba a modificarse el binomio anunciado para la provincia de Buenos Aires, que integran Axel Kicillof y Verónica Magario, aunque no fue del todo contundente. "La fórmula no está confirmada en lo formal, pero está muy bien aceptada y creo que tiene muchas posibilidades de hacer un gran papel en la provincia", dijo.

Consultado acerca de qué otro lugar podría ocupar Massa en la boleta, Fernández dio algunas pistas: "Podría ser la cabeza de la lista de diputados, pero siempre lo escuché decir que él no quiere volver al Parlamento. [Massa] es alguien de un enorme valor, no necesariamente tiene que ser un cargo electivo". Alberto Fernández recibió el martes en su casa a dos enviados del jefe del Frente Renovador: Raúl Pérez y Juan José Álvarez. Se analizaron todas las opciones. Salvo excepciones, los dirigentes del massismo empujan para que el acuerdo se concrete, en especial los intendentes. Entienden que no les queda margen para ir por fuera del PJ.

La posibilidad que circula con más fuerza en estas horas dentro de los circuitos del kirchnerismo es que Massa no sea candidato, pero que actúe como garante de un acuerdo de unidad. "Yo estoy para liderar, pero también para empujar el carro desde donde sea", fue la frase de Massa que varios leyeron como un mensaje. La condición para que esta alquimia se concrete es que los dirigentes del Frente Renovador sean valorados y bien compensados en el espacio de unidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los intendentes del massismo reciban respaldo para ir por su reelección y que haya un reparto justo de los lugares en las listas legislativas. Las conversaciones se tornaron un tanto más brutales después del encuentro en Parque Norte. "Si nos quieren mear, no va a haber acuerdo posible. La pelota ahora está en el campo de ellos", dijo a LA NACION un dirigente massista de buen diálogo con Máximo Kirchner. La mayor dificultad pasa por la falta de diálogo entre Massa y Cristina Kirchner.

No hubo reacciones en público de los principales dirigentes del kirchnerismo. Aunque coincidió en que están las puertas abiertas para un acuerdo con Massa, Kicillof estrenó ayer sus candidatura. El exministro de Economía confirmó que "hay diálogo" con el jefe del Frente Renovador, pero ya habló como candidato. "Sabemos que gobernar la provincia no va a ser fácil", dijo.