En medio de la tensión Fernández pide mantener la unidad, pero no da marcha atrás con el FMI

Alberto Fernández buscó construir un puente en medio del terremoto. Pese al intento, en la Casa Rosada admitieron que las próximas 48 horas serán determinantes para el futuro del Frente de Todos. El Presidente busca sostener la unidad, aunque sea “precariamente”, según analizaron sus principales colaboradores.

Ese fue el principal motivo que lo impulsó a dar una entrevista radial después de casi dos meses tras la confirmación oficial de que la relación con la vicepresidenta Cristina Kirchner pasa por su peor momento. “Por narcisismo o egoísmo, no podemos darnos el lujo desunirnos. La unidad es absolutamente necesaria. Debemos ser los primeros en ponernos de acuerdo, desde nuestra parte nadie quiere alguna acción de ruptura”, dijo el jefe del Estado.

El gesto llegó acompañado de un límite. “Valoro a Máximo [Kirchner] y Cristina [Kirchner], pero no existe la presidencia colegiada, las decisiones las tomo yo”, agregó el mandatario que, pese al malestar del kirchnerismo duro, ayer mantuvo un encuentro virtual con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva. Un claro mensaje de que no dará marcha atrás.

Alberto Fernández y Cristina Kirchner Captura

Otro gesto en ese sentido fue que durante la conversación también participó el ministro de Economía, Martín Guzmán, principal apuntado por La Cámpora y el cristinismo. En la charla, Fernández y Georgieva “reafirmaron la importancia del Programa de Facilidades Extendidas que tratará el Directorio del organismo el próximo viernes”.

En las cuentas que hacen cerca de Fernández asoma la principal preocupación, el futuro electoral. “La ruptura es directamente proporcional a tener destino electoral. Hay dos frentes políticos en la Argentina, la disolución de uno solo le agrega chances electorales al otro”, describió uno de los funcionarios más cercanos al Presidente.

Eso sí, Fernández dejó en claro de quién sería la culpa en caso de que el kirchnerismo abandone la administración nacional. “También es evidente que cuando me propusieron que me hiciera cargo de esto yo sabía que iba a tener que tomar decisiones y esperaba que me acompañen, pero no me acompañaron”, dijo el Presidente sobre la decisión de La Cámpora y el krichnerismo duro de votar en contra del entendimiento con el FMI.

El Presidente Alberto Fernández encabezó la primera reunión del año de ministros del Gabinete Nacional de Cambio Climático Presidencia

En medio de una creciente tensión y las críticas internas, desde el oficialismo ponen el foco en lo que ocurrirá pasado mañana. En este punto, la disputa dentro de la coalición oficialista se dirimirá en la calle. “La Cámpora prepara su reconciliación con la calle luego de las piedras. Quieren mostrarse militantes populares no burócratas”, explicaron fuentes oficiales.

Hasta el 24 todo será silencio. Quien mejor explicó el momento que atraviesa el Frente de Todos fue el Presidente, que le recomendó a los que esperan una reunión o un llamado con la vicepresidenta que se tomen un “ansiolítico”. Y, en diálogo con El Destape, añadió: “No voy a hacer nada para que esto se rompa y se pasa algo que no me gusta contaré hasta 10...”.

La respuesta de Cristina Kirchner llegó horas más tarde: la expresidenta visitó a Hebe de Bonafini, Rosa de Camarotti, Visitación de Loyola y Carmen Arias. En la antesala de la firma del acuerdo con el organismo multilateral de crédito, la titular de las Madres de Plaza de Mayo fue lapidaria con el Presidente. “Tira para donde lo empuja el Fondo”, había dicho Bonafini.

Incluso, la última semana, según reconstruyó LA NACION, la vicepresidenta, junto con referentes de organismos de derechos humanos, había dejado asentada su postura. Según les dijo, la “unidad” es un valor que “por sí mismo no garantiza nada y que solo tiene sentido si sirve para mejorarle la vida a la gente”.

Mientras distintos dirigentes y funcionarios buscan, aún sin éxito, tender puentes entre el Presidente y su vice, lo cierto es que la relación personal está fracturada. Todo se redujo a una pulseada para imponerse. En este punto, como publicó LA NACION, no alcanza con un mensaje de Telegram o llamado telefónico para acercar posiciones. Cristina Kirchner espera una decisión o iniciativa del Presidente que lo aleje del plan económico que pacto con el Fondo.

Esa opción quedó descartada, como lo dejó en claro hoy Fernández en su reunión con el FMI. Ahí, según se informó oficialmente, el Presidente remarcó que “los objetivos del programa son los del Gobierno”. El Presidente está convencido de las decisiones que tomó son el mejor camino para salir de la crisis económica que atraviesa el país hace cuatro años y que se profundizó en los últimos meses.

“El Presidente enfatizó el firme y decidido compromiso con el cumplimiento de los objetivos del Programa a efectos de lograr que la Argentina apuntale la recuperación económica en curso y fortalezca las condiciones para reducir la inflación de modo sostenible”, dijo parte del comunicado que envió Presidencia tras el zoom con la mandamás del Fondo.

Por las dudas, en la entrevista, el Presidente dejó abierta la posibilidad de sentarse para acordar algunos puntos con el kirchnerismo duro. “No necesito que estemos todos de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo en un mínimo de cosas”, manifestó.

El presidente Alberto Fernández se dirige a la nación en el Congreso durante la sesión de apertura de las sesiones ordinarias del Parlamento en Buenos Aires, Argentina, el martes 1 de marzo de 2022. (Juan Ignacio Roncoroni, Pool foto vía AP)

En este punto, como ya adelantó en varias oportunidades, el Presidente ratificó su intención de ir hacía una gran PASO para resolver las diferencias en 2023.

“Cuando planteé la necesidad de que encaremos un futuro pensando en las PASO, donde todos puedan participar, donde cada uno pueda representar lo que el espacio contiene, lo hice no para molestar a nadie sino para preservar esta unidad. Nosotros tenemos que estar unidos porque no podemos permitir es que vuelvan a operar en la Argentina los que gobernaron, dejaron las cosas que dejaron”, completó.