En medio de la tensión por el endeudamiento de Kicillof, se negocian las autoridades de la Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires renovará sus autoridades este martes, en medio de las tensiones de la negociación por el pedido de endeudamiento del gobernador Axel Kicillof, que se debatirá de nuevo el miércoles. En paralelo a la designación de un nuevo presidente y de cinco vicepresidentes, jurarán los 46 nuevos diputados que fueron electos en los comicios bonaerenses del 7 de septiembre.

La sesión preparatoria para concretar los nombramientos y juras está prevista para las 15. Todo se desarrollará en medio de la tensión por el hasta ahora infructuoso pedido de endeudamiento que hizo el gobernador y no logró avanzar en la Legislatura la semana que viene.

La conducción de la Cámara de Diputados provincial está en manos del massismo. El presidente es el exministro de Transporte nacional Alexis Guerrera, en el marco de un acuerdo anual rotativo con el cristinismo, representado por el exintendente de Monte Hermoso Alejandro Dichiara.

En los pasillos de la Legislatura, se baraja la posibilidad de que se repita el acuerdo de conducción entre los alfiles de Sergio Massa y los de Cristina Kirchner, y que sea incluso con los mismos nombres. Si así fuera, Dichiara presidiría la Cámara de Diputados durante 2026, y en 2027 retomaría la presidencia Guerrera.

Dichiara, a la izquierda de Cristina Kirchner, y junto al actual intendente de Monte Hermoso, Hernán Arranz Captura

Pero en el reparto de poder en la Cámara baja provincial podría terciar también el kicillofismo, desde el que se anota Mariano Cascallares, intendente de Almirante Brown, que asumirá como diputado provincial.

Las cinco vicepresidencias están repartidas entre el peronismo (Dichiara y Guerrera se alternan en la primera, en virtud del acuerdo de conducción), Pro (representado por Adrián Urreli), el kicillofismo (Carlos “Cuto” Moreno), el radicalismo (Alejandra Lorden) y la bancada de exlibertarios llamada Nuevos Aires (Fabián Luayza). El secretario legislativo es Gervasio Bozzano, que integra la agrupación que lidera Máximo Kirchner; el secretario administrativo es Miguel de Lisi, que responde al insaurraldista Juan Pablo de Jesús.

En la misma sesión preparatoria, jurarán los 46 nuevos diputados. Entre ellos, intendentes peronistas como Mayra Mendoza (Quilmes), Cascallares, Diego Nanni (Exaltación de la Cruz), y Esteban Acerbo (Daireaux).

Kicillof, con Mariano Cascallares Nicolas Aboaf - Gobierno de la Provincia de Buenos Aires

Las negociaciones por el reparto de los puestos de conducción de la Cámara de Diputados provincial llegarán a su conclusión el día anterior al debate por la ley de financiamiento (como llama el gobierno provincial a su pedido de endeudamiento por hasta US$3685 millones). Entre los diputados del peronismo hay quienes afirman que son temas que se negocian de manera separada y otros que los vinculan. Uno de ellos, consultado por LA NACION, pidió prestar “atención” a la conferencia de prensa que realizará Kicillof este lunes, a las 17, en la que reclamará apoyo para aprobar esa ley, que naufragó la semana pasada por falta de aporte opositor al quorum en la Cámara de Diputados.

En el combo de negociación para intentar destrabar el endeudamiento, además de la discusión por los fondos que el gobierno provincial destinará a los municipios, está la discusión del peronismo y fuerzas opositoras por el reparto de cargos. Uno de esos focos de debate es el directorio del Banco Provincia, que podría ampliarse de ocho a 14 integrantes, con lo que el gobernador podría agrandar la oferta. Según pudo saber LA NACION, a los ocho directores actuales podrían sumarse tres directores auditores y tres directores síndicos.