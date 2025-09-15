Mediante el Decreto 666/2025, publicado este lunes en el Boletín Oficial, el Gobierno oficializó la designación de Gianfranco Scigliano como subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).

La medida se conoce tras la difusión de audios atribuidos al extitular de ese organismo, Diego Spagnuolo, y en medio de la consecuente investigación por un presunto sistema de retornos en la compra de medicamentos dentro del organismo, que derivó en su intervención semanas atrás. El proceso fue fijado por un plazo inicial de 180 días y tiene a Alejandro Vilches como interventor.

Según su perfil en la red social LinkedIn, Scigliano es licenciado en Ciencia Política con especialización en Estudios Políticos por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Además, cursa una Maestría en Administración Aplicada en la Escuela de Negocios de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.

En medio del escándalo de los audios, el Gobierno implementó cambios en el Andis JUAN MABROMATA - AFP

“Desde los 18 años desarrollé mi carrera en el sector público. Fui Director Nacional de Articulación y Seguimiento de Políticas Públicas en el Ministerio de Salud de la Nación Argentina, también trabajé en los poderes ejecutivo y legislativo del gobierno local de Esteban Echeverría, en la Subsecretaría de Tierras y Acceso Justo al Hábitat del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y como docente a cargo de la cátedra de Mediación Política en el Instituto Provincial de la Administración Pública de Buenos Aires”, agregó el funcionario en su perfil.

Intervención

Tras el desplazamiento de Spagnuolo por los audios sobre presuntos pedidos de coimas, el Gobierno designó a Vilches como interventor de la Andis. Hasta el momento, el ahora interventor tenía a su cargo la Secretaría de Gestión Sanitaria, dependiente del Ministerio de Salud, que comanda Mario Lugones.

“Su primera misión será realizar una profunda auditoría en el área. Las pensiones por invalidez fueron históricamente una caja de la política que este gobierno está decidido a romper para garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan. En ese marco se profundizará la gestión de auditorías y revalidación de pensiones”, dijo el vocero presidencial Manuel Adorni al hacer efectivo el anuncio.

El escándalo por los audios que se filtraron desató una catarata de críticas y cuestionamientos por parte de la oposición porque quedó involucrada, entre otros, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.