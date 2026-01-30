En qué provincias Milei declaró la emergencia ígnea

El Gobierno nacional publicó este viernes en el Boletín Oficial un decreto de necesidad y urgencia que establece la emergencia ígnea frente al avance de los incendios forestales. La normativa oficializa el auxilio federal para los distritos del sur del país afectados por el fuego, una decisión administrativa que surgió de la mesa política en Casa Rosada para organizar el destino de fondos y equipos operativos, ante la solicitud formal de los mandatarios regionales.

¿En qué provincias rige la emergencia ígnea?

El Poder Ejecutivo determinó que la medida alcanza a Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, encabezó la reunión donde se resolvió el apoyo para estas jurisdicciones. “Se está procediendo a firmar el Decreto de Necesidad y Urgencia que declara la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa”, anunció el funcionario. El instrumento legal concluyó su definición durante el encuentro de la cúpula política oficialista.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció la firma del decreto para asistir a las provincias del sur tras la reunión de la mesa política en Casa Rosada (X: @madorni)

El ministro del Interior, Diego Santilli, impulsó el tratamiento del tema debido a la celeridad del fuego en el territorio, ya que las llamas arrasan hectáreas a cada minuto y las condiciones climáticas dificultan las tareas de contención. El entorno del ministro confirmó que la Casa Rosada avanzará con el envío de recursos mediante este decreto de necesidad y urgencia. La decisión responde a la presión de los gobernadores para incluir la situación de la Patagonia en el temario de sesiones extraordinarias.

La publicación de Javier Milei tras el DNU (X: @JMilei)

Recursos económicos para el combate del fuego

El Ministerio de Seguridad Nacional, bajo la conducción de Alejandra Monteoliva, publicó la Resolución 91/2026 para fortalecer el sistema de auxilio, una norma que dispone la transferencia de 100.000 millones de pesos para las entidades de bomberos de todo el país, que se divide entre 1062 instituciones, donde cada una de ellas recibirá la suma de $94.924.971,75. El dinero financia la compra de equipamiento, materiales, vestuarios y elementos de protección civil.

La resolución asegura el mantenimiento en perfecto estado de los equipos destinados a la lucha contra el fuego. El Ejecutivo nacional destacó que estos fondos integran un despliegue operativo amplio en el territorio. El operativo nacional incluye más de 400 brigadistas, medios aéreos y vehículos logísticos. Las fuerzas federales prestan asistencia sanitaria y ayuda social en las zonas damnificadas. Una voz oficial dejó trascender que “se estaba discutiendo el formato” de la declaración antes de su publicación definitiva.

El fuego arrasa con miles de hectáreas en el sur del país Gentileza Turismo Esquel

Articulación política con los mandatarios del sur

El Gobierno nacional giró 4000 millones de pesos en concepto de Aportes del Tesoro Nacional a la provincia de Chubut. El gobernador Ignacio Torres gestionó estos recursos tras conversaciones con Diego Santilli, quienes mantienen una sintonía estrecha. Chubut fue la primera escala de Santilli en su gira provincial para obtener apoyos para la reforma laboral. Los mandatarios patagónicos valoraron el despliegue operativo y la articulación entre las jurisdicciones.

Alberto Weretilneck de Río Negro, Ignacio Torres de Chubut, Sergio Ziliotto de La Pampa, Rolando Figueroa de Neuquén y Claudio Vidal de Santa Cruz suscribieron el reclamo y señalaron que la magnitud de los incendios requiere herramientas extraordinarias. El expresidente Mauricio Macri respaldó el pedido de los gobernadores. La declaración de la emergencia funciona como un gesto de la gestión nacional hacia un sector que el oficialismo necesita para la aprobación de sus proyectos legislativos.

Santilli visitó Chubut y recorrió junto a Torres las áreas afectadas por los incendios

Impacto de los focos ígneos en la superficie regional

Los informes oficiales detallan la gravedad de la situación en la Patagonia por los incendios de los últimos meses. La Pampa registró la pérdida de 168.000 hectáreas, la cifra más alta de la región. Chubut sufrió la quema de 45.000 hectáreas, Río Negro contabilizó 10.000 hectáreas dañadas y Neuquén el fuego consumió 6.000 hectáreas, mientras que en Santa Cruz reportó daños en 700 hectáreas de su superficie.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Cecilia Devanna y Delfina Galarza.