En un tenso debate, con acusaciones cruzadas, la mayoría oficialista en el Senado aprobó el proyecto de ley que fija en 24.500 millones de pesos anuales el monto por el traspaso de la policía a la ciudad de Buenos Aires. Se trata de un monto menor a lo que recibía la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. La oposición no participó de la votación.

Tras aprobarse el decreto para ampliar a cuatro la cantidad de legisladores que pueden sesionar en la Cámara -con abstención de la oposición-, el recinto se predispuso a aprobar el proyecto de ley que limita los recursos que la Nación le remite a la ciudad de Buenos Aires por la transferencia de competencias de la Policía Federal.

La normativa apunta a designar un monto de 24.500 millones de pesos -actualizable- para el gasto del servicio de seguridad porteño, en materia no federal. Los recursos, a partir de ahora, serían financiados directamente por la ley de presupuesto y no por la coparticipación federal, que, en esta línea, se vería reducida al 1,4%, tal como rigió de 2003 a 2015.

Este escenario dejaría a la ciudad percibiendo un porcentaje de la coparticipación notablemente menor al acordado en 2016, entre el gobierno de Mauricio Macri y el de Horacio Rodríguez Larreta, que se había fijado en 3,75% y reducido a 3,5% en 2018.

El vicepresidente del Senado y senador por la ciudad, Martín Lousteau, fue el primer miembro de la oposición en exponer, y enfatizó la "unilateralidad" de la decisión nacional que reduce el porcentaje coparticipable a la jurisdicción de Rodríguez Larreta. Además, catalogó la medida como "súbita, improvisada y burda".

"Es claramente inconstitucional lo que estamos tratando hoy", dijo Lousteau, tras afirmar: "Acá claramente no hay acuerdo y no hay ninguna discusión seria sobre el monto de la ley".

El senador sostuvo que "el Gobierno elige castigar a una jurisdicción porque no le gusta su gobernador. Estamos debatiendo cómo se castiga a alguien porque piensa distinto", y advirtió que la oposición ya adelantó un recurso de amparo para frenar la normativa.

Por el oficialismo, el senador Carlos Caserio, adjudicó la "arbitrariedad" al macrismo, y dijo que el gobierno anterior gestionó el acuerdo de fondos de un "modo totalmente arbitrario e injusto, seguramente por una cuestión de amiguismo". Además, Caserio indicó que, durante estos años, el gobierno de la ciudad "se quedó con 86.269 millones de pesos que no le correspondían" y pidió que se devuelva "al resto de los argentinos" dicho dinero.

Alberto Rodríguez Saá también apuntó contra el acuerdo que gestionó el gobierno de Cambiemos. "Se hizo el convenio sobre el traslado y se pasaron por abajo de la mesa los fondos", indicó el senador oficialista por San Luis, quien dijo aprobar el actual proyecto de ley en pos del "progreso y el bienestar de todos los argentinos, que necesitan igualdad de oportunidades".

Luis Naidenoff planteó su rechazo a la medida

Los senadores de la oposición, por su parte, catalogaron el ajuste de recursos como un "atropello" del gobierno kirchnerista y una cuestión "política". La legisladora Laura Rodríguez Machado sostuvo que se opone al proyecto porque "el debate no es acerca de los porteños versus los del interior", sino que es un "atropello del kirchnerismo sobre los recursos federales". La referente de Pro advirtió: "Hoy es contra la ciudad de Buenos Aires; después será contra otras provincias".

En la misma línea, el opositor Alfredo De Angeli afirmó que "todo esto es político" y que el oficialismo "busca el conflicto". Según manifestó el entrerriano, el gobierno de Macri había "eliminado el látigo y la billetera", pero "ahora se viene de nuevo".

El debate estuvo atravesado por cruces constantes entre el oficialismo y la oposición. El kirchnerista Jorge Taiana, presente en el recinto, dijo: "El arrebato es el que hizo Macri en 2016, que no mandó el acuerdo al Congreso porque sabía que no iba a prosperar y que estaba haciendo algo que no correspondía".

Y añadió: "Acá lo que hay es una reparación. En el medio han quedado miles de millones de pesos que se han dado irregularmente".

Con el oficialismo, votó el senador Carlos Menem.

