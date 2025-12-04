Enzo Fullone, el reemplazo de Lorena Villaverde en el Senado: un empresario ligado a los juegos de azar y ¿con nexos con Fred Machado?

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Enzo Paolo Fullone (37 años) secundó a Lorena Villaverde en la lista de senadores de La Libertad Avanza en Río Negro y ahora la reemplazará tras la renuncia de la diputada nacional a su banca en la Cámara alta.

El hombre nacido en General Roca fue desde abril de 2024 jefe del distrito de Vialidad Nacional en esta provincia y dejó en agosto pasado su cargo en ese organismo para dedicarse a la campaña electoral. “No vengo de la política, no vivo de la política y no necesito de ella para subsistir. Me involucro porque quiero que las cosas cambien, porque estoy convencido de que nuestro país no puede seguir atrapado en el pasado”, afirmó en ese momento Fullone, que en sus redes sociales se define como “emprendedor y empresario, apasionado por las finanzas”.

El empresario roquense es técnico superior en petróleo y estudió Administración de Empresas en la Universidad Siglo 21. Entre 2009 y 2012 fue fiscalizador de la Lotería Nacional en su ciudad natal (entre otras cuestiones, auditaba los ingresos de la sala de juego y hacía informes de auditorias mensuales del parque de máquinas) y luego trabajó por más de 13 años en Crown Casino S.A. (Casinos del Río), en Cipolletti: fue administrativo, anfitrión y finalmente coordinador de marketing central, responsable de los siete casinos de la compañía en Río Negro.

Enzo Fullone con Bertie Benegas Lynch IG: Enzo Fullone

Más tarde, junto con un amigo que es ingeniero civil, formó una empresa de construcción. Cuando escuchó a Javier Milei hace unos años se sintió muy identificado con sus ideas. Tras colaborar en la campaña presidencial como fiscal, a Fullone le propusieron sumarse como funcionario en Vialidad Nacional.

Poco a poco, fue mostrando un perfil más alto. En junio pasado cruzó al gobernador Alberto Weretilneck, que venía criticando duramente el estado de las rutas nacionales. “Es el reflejo de un país donde Buenos Aires decide y las provincias pagan las consecuencias”, había disparado Weretilneck y el por entonces jefe de distrito de Vialidad Nacional en Río Negro le respondió: “Lo que me llama la atención es que ellos son gobierno hace 14 años y ¿recién ahora se ponen tan críticos del estado de las rutas? Ellos fueron parte del problema, sosteniendo el atraso y abandono de las rutas que hoy critican”.

En tanto, Fullone ya se había mostrado con Villaverde hace más de un año, cuando la diputada recorrió el campamento central de Vialidad Nacional en Viedma. Ella actuó como una suerte de “madrina política” y Fullone escaló rápido en el entramado libertario rionegrino. Sobre el tramo final de la campaña legislativa cosechó fotos por doquier con referentes como Karina Milei, Martín Menem, Luis “Toto” Caputo y Bertie Benegas Lynch.

“Los senadores no titubearon en el último año y ocho meses en darse aumento de sueldo y son los primeros en criticar después que no se le da aumento al Garrahan. Tenemos un Congreso que todos los meses está tratando de romper el equilibrio fiscal”, señaló Fullone en campaña durante una entrevista cedida a la Fundación para el desarrollo del Sur Argentino (FundeSur). Y sumó: “Cuando uno viene de afuera y se suma a trabajar en el Estado, cree –o al menos creí– que todo se iba a poder cambiar muy rápido y hay muchas capas geológicas de burocracia que todavía falta más tiempo”.

¿Nexos con Fred Machado?

Cuando el 26 de octubre Fuerza Patria se quedó con dos de las tres bancas en el Senado, Fullone pasó un poco al olvido. Sin embargo, rápidamente los supuestos vínculos de Villaverde con Claudio “Lechuga” Ciccarelli y con Federico “Fred” Machado (el empresario argentino procesado por narcotráfico en los Estados Unidos que sostuvo una relación con José Luis Espert) salpicaron también a Fullone.

Enzo Fullone podría reemplazar a Villaverde en el Senado; tiene 37 años

Según versiones periodísticas, Machado financió una granja de criptomonedas de Fullone. También trascendió que la madre de Enzo fue pareja del empresario extraditado a los Estados Unidos. “Es todo falso. A Machado lo vi por primera vez en streamings. No lo conozco, nunca lo vi. Que digan que soy el hijastro de este señor es complejo, es un tema sensible. Es absurda la mentira. Hablé con mi mamá, que es una persona grande, quizás lo había conocido. Pero no lo conoce. La falsedad de la información es muy grave”, afirmó Fullone hace menos de un mes.

Ahora, el roquense llegaría al Senado con la esperanza de “reafirmar las reformas del Presidente, como la baja de impuestos y la desregulación”.