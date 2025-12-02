Quién es Cándida López, la senadora que se presentó con un cerrajero para tomar un despacho

Un escándalo se vivió el lunes en el Senado de la Nación luego de que la senadora kirchnerista por Tierra del Fuego Cándida López denunciara públicamente que la vicepresidenta y titular del cuerpo, Victoria Villarruel, ordenó cambiar la cerradura de un despacho que presuntamente le correspondía a ella por la salida del salteño José Leavy.

Quién es Cándida López

Desde el 15 de noviembre de 2023, Cándida Cristina López ocupa el cargo de senadora por la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur por Fuerza Patria. Fue nombrada luego de la muerte de Matías Rodríguez, que había jurado el 7 de diciembre de ese año.

Rodríguez fue hallado muerto en su domicilio de Ushuaia por efectivos de la policía de la provincia patagónica. El legislador nacional y dirigente de La Cámpora se habría suicidado.

López en ese momento era concejal por Ushuaia, la capital de la provincia, y estaba por debajo de Rodríguez en la lista del 2023.

Jura de la senadora Cándida López del Frente de todos por Tierra del Fuego. 28 de noviembre de 2025 Pilar Camacho

Ya este año, en las elecciones del 26 de octubre, López encabezó la boleta de Unión por la Patria y obtuvo el 30,62%, por debajo del candidato de La Libertad Avanza, Agustín Coto, que sacó el 39,65%. De esta manera el oficialismo nacional ganó dos bancas y López se quedó con el cargo de la primera minoría.

Antes de la alianza de Fuerza Patria, perteneció al Partido Justicialista y Unidad Ciudadana. En el Senado tiene 14 personas contratadas, según la página oficial.

Además, integra como vocal las comisiones de Legislación General, Asuntos Administrativos y Municipales, Seguridad Interior y Narcotráfico, Economía Nacional e Inversión, Agricultura, Ganadería y Pesca, Turismo, Banca de la Mujer y la Bicameral Parlamentaria Conjunta Argentino-Chilena.

El viernes pasado, López juró junto con los otros senadores que asumirán el próximo miércoles 10 de diciembre. La legisladora fueguina está actualmente casada con el concejal de Ushuaia Juan Carlos Pino.

El episodio del escándalo

Según las escenas que se viralizaron en mensajes entre empleados del Senado, la senadora López se apersonó en el despacho ubicado en el cuarto piso del Senado acompañada por su esposo y por un cerrajero.

Voceros de López indicaron a LA NACION que el despacho les fue entregado por su compañero de bancada Leavy a partir de una intermediación del senador Carlos Linares (Chubut), que ya lo ocupaban desde hacía dos semanas y que fue Villarruel la que se excedió en sus funciones y tomó por asalto las oficinas cambiándole la cerradura.

Una senadora kirchnerista intentó usurpar un despacho en el Senado

El trasfondo del escándalo es el Decreto 488/25, con el que Villarruel dispuso un proceso de ordenamiento por el cual la Presidencia de la Cámara se haría cargo de la distribución de los despachos de aquellos senadores que concluyen sus mandatos.

El problema comenzó cuando el cerrajero intentó violentar la cerradura, lo que motivó la intervención del personal de seguridad de la Cámara alta para impedirlo y sostener la decisión de la presidencia de la Cámara.

Hubo empujones por parte de López y Pino al personal de Seguridad, que pretendía evitar que el cerrajero cumpliera con la misión que le había encomendado la senadora.

En uno de los videos se puede ver a Pino gritando: “No toqués a la senadora”, y a los funcionarios de la Cámara respondiéndole: “A la senadora no la toca nadie”. Mientras eso ocurría, López le dijo a una colaboradora: “Llamala a Juliana”, en referencia a la también senadora kirchnerista Juliana Di Tullio.

Forcejeos por un despacho en el Senado

Según sus voceros de prensa, la senadora concurrió con un cerrajero para intentar recuperar sus pertenencias, como su computadora personal, que había dejado en el despacho y a las que no podía acceder como consecuencia de que Villarruel le había cambiado la cerradura a la oficina el último viernes.

Tras más de dos horas de tensión y discusiones, López, Pino y Di Tullio terminaron abandonando el despacho sin lograr quedárselo. López asegura que su compañero de bloque, que concluye su mandato el próximo 10 de diciembre, le cedió su oficina.