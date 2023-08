escuchar

A dos días de las PASO y tras la muerte del militante Facundo Molares Shoenfeld, de 47 años, ayer por la tarde en el Obelisco porteño, este viernes se registraron disturbios en esa zona neurálgica de la ciudad de Buenos Aires. Fue cuando un número acotado de personas, en su mayoría encapuchados, lanzaron piedras contra el centro de monitoreo de la Policía del distrito, ubicado sobre Diagonal Norte, en dirección a la Plaza de Tribunales.

Según pudo constatar LA NACION, referentes de las organizaciones que habían convocado a la movilización, en su mayoría de izquierda, les pedían a los violentos que se detuvieran. Hubo gritos y se observaron corridas en el lugar.

Después de todo lo sucedido, parte de los manifestantes se dirigieron a la zona de Plaza de Mayo y tras haber pasado brevemente por la Casa Rosada, se retiraron de la zona por Diagonal Sur.

Los encapuchados, en plena acción

Más temprano, y teniendo como antecedente lo sucedido en el Obelisco entre ayer y hoy, en la sede de Gobierno Nacional, por decisión de Casa Militar -el órgano mixto encargado de la seguridad del edificio- se había desplegado un vallado preventivo en el frente y se pidió un refuerzo de efectivos a Policía Federal Argentina. Todo lo cual quedó desactivado ante la falta de incidentes y la no permanencia en el lugar de los manifestantes, pudo saber LA NACION de fuentes oficiales.

La marcha de esta mañana, por la muerte de Molares Schoenfeld, comenzó a las 10, como había convocado entre otras organizaciones Ademys, (Asociación docente de la Ciudad de Buenos Aires) y a la que concurrieron Malón por la Paz, que nuclea a pueblos originarios y están en la Capital en reclamo por la reforma constitucional en Jujuy; el Partido Obrero; el propio precandidato presidencial por ese espacio, Gabriel Solano; la CTA Autónoma y la Unidad Piquetera, entre otros.

Las piedras en las manos de los atacantes

Los incidentes comenzaron poco antes de las 13, cuando arrancaba la desconcentración de la marcha en el Obelisco, que había sido completamente pacífica y el grupo de personas encapuchadas lanzó bombas molotov contra el centro de monitoreo de la Policía de la Ciudad ubicado en la zona. También tiraron piedras contra el edificio e incluso intentaron prender fuego un camión, según informó LN+. Momentos después, el edificio policial fue rodeado por una hilera de agentes de la fuerza de seguridad porteña.

Uno de los manifestantes que participaban pacíficamente de la protesta comentó: “No sabemos si fueron infiltrados o qué pasó. Acá la mayoría es gente que está reclamando tranquila y en paz. Yo fui uno de los que trató de evitar que rompieran los vidrios [de la comisaría] y creo que son infiltrados [los violentos]. Acá la gente estaba en paz y cantando” . Tras varios minutos de ataques a la construcción, los autores se dispersaron y según informaron fuentes al tanto de lo sucedido, no se registraron detenciones en esta oportunidad.

Liberaciones

La muerte de Molares Schoenfeld se registró en la tarde de ayer luego de ser arrestado por la Policía de la Ciudad durante una marcha frente al Obelisco, realizada por agrupaciones políticas de izquierda y organizaciones sociales.

Incidentes en el Obelisco por la muerte de Facundo Molares

Según informaron fuentes del gobierno porteño a LA NACION, cuatro piqueteros de la agrupación Rebelión Popular fueron detenidos, entre ellos, Molares Schoenfeld, de 47 años, quien se descompensó tras ser inmovilizado boca abajo y luego fue trasladado por el SAME. Primero intentaron reanimarlo uniformados en la vía pública y luego se constató su muerte en el hospital Ramos Mejía.

Siempre de acuerdo a fuentes policiales, los manifestantes -que no cortaban el tránsito sino que estaban en la Plaza de la República- quisieron prender fuego una urna, no se los dejó, entonces empezaron a agredir a los uniformados, quienes procedieron a las detenciones. “Fue uno de los detenidos por los actos violentos. No lo golpearon”, defendió el accionar policial el ministro de Seguridad de la Ciudad, Eugenio Burzaco.

Los seis militantes de la organización Rebelión Popular, apresados ayer, fueron liberados esta madrugada. Así lo confirmó la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) en sus redes sociales: “Ya están en libertad los seis compañerxs detenidxs en el Obelisco tras la represión. No al avance de la derecha y la represión. Hoy todos al Obelisco por Facundo Molares”, convocó la organización.