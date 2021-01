Encuesta: el ranking de los funcionarios más cuestionados

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se lleva el primer puesto elegida por el 53,6% de los encuestados Crédito: Captura

"Hoy maltratan a un presidente que, más allá de funcionarios o funcionarias que no funcionan y más allá de aciertos o desaciertos, no tiene ninguno de los 'defectos' que me atribuían y que, según no pocos, eran los problemas centrales de mi gestión", escribió Cristina Kirchner en una carta que publicó en octubre pasado, y apuntó directamente contra el gabinete de Alberto Fernández. Los ministros de Seguridad, Sabina Frederic (53,6%); de Salud, Ginés González García (44,4%); y de Educación, Nicolás Trotta (42,9%), encabezan el podio de "funcionarios que funcionan mal", según una encuesta.

Le siguen de cerca sus pares de Economía, Martín Guzmán (40,8%); el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, (40,2%); de Justicia, Marcela Losardo (39,2%); de Relaciones Exteriores, Felipé Solá (38,3%). En un tercer escalón, en el estudio de Grupo de Opinión Pública (GOP) y de Trespuntozero fueron elegidos los ministros de Desarrollo Social, Daniel Arroyo (34,8%); de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas (33,6%); y de Cultura, Tristán Bauer (26,4%).

Los datos surgen de un estudio de Grupo de Opinión Pública (GOP) y de Trespuntozero -una de las contratadas por el Gobierno para hacer sondeos de imagen-. Se realizó en el mes en curso y consistió en un sondeo cualitativo con grupos focales y uno cuantitativo que abarcó 1850 casos a nivel nacional.

Sabina Frederic, ministra de Seguridad

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, se lleva el primer puesto. De acuerdo al sondeo, "se la recuerda únicamente para criticar su ausencia, inacción e ineptitud en materia de seguridad". En diálogo con LA NACION, Shila Vilker, directora de Trespuntozero, explicó que la gestión del Gobierno está perdiendo adhesión, entre otras cosas, por elementos que dificultan la vida diaria. En materia de seguridad, precisó: "Esta ausencia intensifica la violencia delincuencial, que está a la orden del día. Hay una demanda punitiva más fuerte y dura sobre qué hacer a nivel justicia, actuación policial".

Ginés González García, ministro de Salud

El ministro de Salud, Ginés González García, fue elegido por el 44,4% como el segundo funcionario que funciona mal Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

"Si ellos no saben, ¿qué te queda a vos?", dijo un encuestado sobre al ministro de Salud, Ginés González García. Los mensajes contradictorios y los problemas de comunicación condensan los argumentos para ubicarlo en el segundo lugar. Tras un año atravesado por la contingencia sanitaria, la imagen del funcionario estuvo muy presente y sus errores se hicieron notar. "Aparece la idea de que te dicen un día una cosa y al siguiente, otra. La sociedad no termina de saber hacia dónde van las medidas. Esta confusión con idas y vueltas es un discurso de época y uno de los argumentos para justificar el hartazgo", agregó Vilker.

Nicolás Trotta, ministro de Educación

El ministro de Educación, Nicolás Trotta, está en tercer lugar con el 42,9% Crédito: GPBA

Tras un año sin clases presenciales, el debate por la vuelta a las aulas está muy presente en la opinión pública y la demanda fuerte. El segmento de encuestados que prefiere que las escuelas estén cerradas es muy pequeño. En medio del intento por reanudar la asistencia a la escuela, el ministro de Educación, Nicolás Trotta, es elegido como el tercer funcionario que funciona mal. "Es muy interesante cómo opera la grieta en la provincia: casi la totalidad de electores opositores piden la presencialidad y tienen una mala valoración de la suspensión de clases 2020. El votante oficialista suele pedir sistema mixto y se manifiestan miedosos".

Martín Guzmán, ministro de Economía

El ministro de Economía, Martín Guzmán está en cuarto lugar con el 40,8%

"La economía no arranca", marcaron en el sondeo. Detrás de Trotta se encuentra el ministro de Economía, Martín Guzmán, sobre quien recae el enojo por la imposibilidad de reactivar la situación, según los encuestados. "La economía doméstica está cada vez más difícil. La frustración cotidiana termina recayendo en él y se intensifica por una idea de fondo de la promesa electoral de reactivar la economía", agregó la directora de Trespuntozero.

