Encuestas de la elección en Córdoba 2025: quién gana en la provincia, según las últimas mediciones
Los sondeos anticipan un escenario reñido entre el oficialismo nacional y la fuerza de Juan Schiaretti; la disputa por la novena banca es clave para la definición de los comicios
La pulseada electoral en Córdoba, el segundo distrito del país con el 8,6% del padrón nacional, llega a su tramo final con un escenario de paridad técnica. Las encuestas proyectan una competencia reñida entre La Libertad Avanza, la fuerza del oficialismo nacional, y la coalición Provincias Unidas, liderada por el exgobernador Juan Schiaretti. El presidente Javier Milei cerró este martes la campaña en la capital provincial para respaldar a sus candidatos.
Quiénes lideran los sondeos en Córdoba
Las últimas mediciones electorales marcan una distribución de escaños muy ajustada de cara a los comicios del próximo domingo. Estas encuestas pronostican que de los nueve diputados que se eligen, cuatro serían para La Libertad Avanza, cuatro para Provincias Unidas y la novena banca para Natalia de la Sota, quien compite con su propio espacio, Defendamos Córdoba. Este reparto representa un cambio significativo respecto a las expectativas de hace unos meses.
La Libertad Avanza esperaba un triunfo cómodo que le permitiera obtener seis bancas, la misma cantidad que hoy posee la extinta alianza Juntos por el Cambio. Pero el escenario se modificó con la decisión de Juan Schiaretti de competir y con el desgaste del Gobierno nacional por causas como las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad y los vínculos de José Luis Espert con Federico “Fred” Machado.
Cómo fue el cierre de campaña de Javier Milei
El presidente Javier Milei encabezó este martes el cierre de campaña de La Libertad Avanza en la ciudad de Córdoba con una recorrida por el barrio Nueva Córdoba. Acompañado de su hermana Karina Milei y del candidato Gonzalo Roca, el mandatario utilizó un megáfono para un discurso de cinco minutos.
“Yo nunca dije que iba a ser fácil. No se pueden quebrar de la noche a la mañana 100 años de populismo”, afirmó Milei. También sostuvo que su gobierno “sacó de la pobreza a 12 millones de argentinos y que extermina la inseguridad”.
La elección de la zona, un epicentro de la vida estudiantil, buscó conectar con el núcleo duro de sus votantes jóvenes. Al acto asistieron la diputada Lilia Lemoine y el influencer Iñaki Gutiérrez. El Presidente aterrizó en el avión Faulkner de la Fuerza Aérea pasadas las 17 horas, pero el inicio de la caminata se demoró casi dos horas. Su visita fue la última de una serie de desembarcos de figuras nacionales, como la ministra Patricia Bullrich este lunes y su par de Economía, Luis Caputo, quien llega este miércoles.
Cuál es la estrategia de Juan Schiaretti y Provincias Unidas
La coalición Provincias Unidas, con Juan Schiaretti como figura central, basa su discurso en los conceptos de sentido común, consensos, producción y federalismo. El tres veces exgobernador acompaña a los mandatarios provinciales de la alianza en sus presentaciones, aunque su principal fortaleza electoral reside en Córdoba.
Schiaretti remarca que es posible tener superávit fiscal pero subraya que hay que lograrlo sin hachazos, con racionalidad, y reitera que una mayor presencia de legisladores del interior permitirá darles voz en el Congreso.
El peronismo local busca capitalizar el electorado que en comicios anteriores apoyó a Martín Llaryora para gobernador y luego a Javier Milei para presidente. Analistas de este espacio político afirman que la nacionalización de la campaña, en un momento de debilidad de la administración libertaria, terminó por favorecerlos. La última elección de medio término que ganó el peronismo cordobés fue en 2013, también con Schiaretti como cabeza de lista.
Qué otros partidos compiten y cuál es el clima electoral
La contienda electoral en la provincia se desarrolla en un contexto de apatía generalizada. Referentes de todas las fuerzas coinciden en que “hay cansancio, pocas ganas” entre los votantes, un factor que genera incertidumbre sobre el nivel de participación el domingo.
En total, compiten 18 listas. Fuera de los dos bloques principales, Natalia De la Sota busca renovar su banca y posicionarse en la interna peronista. Más atrás en las mediciones se ubican Ramón Mestre, por la UCR, y Oscar Agost Carreño, quien encabeza la boleta del Pro. Según los sondeos actuales, ninguno de los dos alcanzaría los votos necesarios para obtener una banca.
