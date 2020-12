El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó que tiene pensado invitar a la oposición política a acompañar el programa de metas plurianuales que está negociando con el Fondo Monetario Internacional (FMI) Crédito: Ministerio de Economía

Entre la ironía y el escepticismo, referentes opositores de Juntos por el Cambio pidieron al Gobierno "reglas claras" y "no empezar por el final", antes de aceptar la propuesta del ministro de Economía, Martín Guzmán, de incluirlos en la negociación para un acuerdo de largo plazo con el FMI.

"Primero debería haber un consenso dentro mismo del Gobierno, algo que no se ve con claridad. El problema hoy es institucional, y de primer orden, y para que exista un acuerdo debe haber un marco de diálogo y respeto de las reglas de juego", afirmó a LA NACIÓN el diputado macrista y vicepresidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Luciano Laspina. "Hoy no hay reglas, y el Gobierno se lleva la pelota a su casa cuando no le gusta el resultado de un partido, ya sea en materia judicial, electoral, tributario, o al quitarle fondos a la ciudad", agregó el diputado por Santa Fe, para quien "el FMI también debería tener algo para decir en ese sentido. Pensar en un acuerdo de metas a cinco años en este contexto es empezar una negociación por el final", concluyó el legislador y economista.

Desde la CC-ARI, la diputada Paula Oliveto dejó abierto el camino para un diálogo, pero con condiciones. "Es raro que el ministro pida diálogo mientras se ataca la gestión porteña y a quienes no comulgan con el oficialismo. Como nos interesa el país y no la politiquería berreta en tiempos de crisis lo vamos a escuchar, como ocurrió con la negociación con los holdouts", concluyó a este diario la diputada cercana a Elisa Carrió. "Veremos de qué se trata", afirmó, lacónico, el senador y vicepresidente de la comisión de Presupuesto de la Cámara alta, Esteban Bullrich.

Desde el radicalismo, en tanto, remitieron al documento emitido por la Fundación Alem y en poder de los jefes de los bloques de la UCR, en el que en forma de proyecto de ley pusieron condiciones al eventual acuerdo. "La ley de Presupuesto de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones autorizadas. Si se necesitara superar el porcentaje definido, se requerirá de una "ley especial" que la autorice expresamente", reza el primer artículo del proyecto, mientras en el segundo se establece que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público con el FMI, así como cualquier ampliación de los montos de un programa requerirá una ley que lo apruebe expresamente". Otra reacción directa a la invitación de Guzmán, que por lo visto deberá trabajar mucho para conseguir el acompañamiento opositor en sus negociaciones con el FMI.

