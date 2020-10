Entre Ríos: se suspendió la audiencia de conciliación entre los integrantes de la familia Etchevehere Crédito: Juan Baialardo

La audiencia de conciliación convocada por el juez subrogante de la ciudad entrerriana de La Paz, Raúl Flores, para mediar en el conflicto entre integrantes de la familia Etchevehere por la posesión de un campo, quedó suspendida hoy luego de que el exministro Luis Miguel Etchevehere recusara al magistrado y confirmara que no asistiría al juzgado porque no negocia con "usurpadores".

El viernes pasado, el juez Flores rechazó el pedido de desalojo e instó a que se busque una solución consensuada y pacífica.

"Recién se fueron 10 usurpadores que no regresan más. Vamos a estar en la puerta hasta que salga el último de los ocupantes. Hoy no vamos a la audiencia porque recusamos al juez Flores. No puede intervenir hasta que no se resuelva el pedido", señaló el exfuncionario en su cuenta de Twitter.

El exministro acusa a su hermana, Dolores Etchevehere, y un grupo de 40 personas de haber tomado ilegalmente el establecimiento rural Casa Nueva para comenzar a desarrollar el denominado Proyecto Artigas, un emprendimiento productivo agroecológico impulsado por el dirigente del MTE Juan Grabois.

Durante la jornada de ayer, los hermanos Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián, quienes se oponen a que en ese predio se desarrolle el Proyecto Artigas, y su madre, Leonor Marcial Barbero de Etchevehere, se instalaron en la puerta del establecimiento rural e impidieron el ingreso y egreso de personas y vehículos de Casa Nueva.

Durante las últimas horas, juez Flores les había pedido a las partes que designaran una nómina de seis personas que podrían ingresar y salir del campo para poder llevar alimentos al lugar. Y propuso una audiencia de conciliación para hoy.

Ayer, Etchevehere exigió el desalojo y denunció que "11 vehículos y alrededor de 30 personas" llegaron hasta el establecimiento Casa Nueva, en Santa Elena, Entre Ríos.

El exministro advirtió: "Es increíble la inacción de la Justicia lo que está produciendo en este lugar; más ocupantes y militantes que vienen a la toma ilegal".

En otro tui, apuntó contra el juez Flores: "Tiene que decidir en estos momentos si deja entrar 35 nuevos ocupantes ilegales. ¿Qué decidirá? ¿Los dejará entrar? ¿Ingresarán más usurpadores a Casa Nueva con la autorización del juez?".

Banderazo

Productores y usuarios de redes sociales convocaron a un "banderazo federal" por "la libertad de expresión y la propiedad privada", para hoy, a las 17, en respaldo al exministro Luis Etchevehere.

Se movilizarán hasta Santa Elena, en Entre Ríos, lugar adonde está emplazado el campo Casa Nueva, de la familia Etchevehere.

