Un entredicho marcó el tramo final de la visita de Estado de Alberto Fernández a Chile. El Presidente debió aclarar que no abordó con Sebastián Piñera la situación de Venezuela, luego de que el canciller del país trasandino, Andrés Allamand, aludiera a conversaciones activas con la Argentina para converger en una "estrategia común" para colaborar en una "salida política" a la crisis venezolana.

Consultado por la prensa, Fernández rechazó haber dialogado con su par chileno sobre Venezuela y lo mismo hicieron los colaboradores del Presidente que lo escoltaron en su misión a Chile. Aseguraron a LA NACION que ni los mandatarios en su encuentro bilateral ni otros funcionarios que integraron la comitiva aludieron a la cuestión venezolana junto a las autoridades chilenas. "No se habló en ningún ámbito", afirmaron.

En declaraciones a Radio Duna de Chile, Allamand reflexionó en las últimas horas: "Lo que visualizo es que de aquí a algunas semanas se va a conformar, por así decirlo, un frente común donde las distintas instancias que tienen preocupación por el proceso de transición en Venezuela vayan convergiendo en una estrategia común que tiene como uno de los elementos fundamentales la necesidad de que exista una salida política".

Y agregó: "Para que exista una salida política tiene que haber también un diálogo político entre las partes del conflicto, con por supuesto asistencia y observación de la comunidad internacional. Y que a partir de ese diálogo y conversación, puedan ir surgiendo los caminos de solución para la difícil situación venezolana". Allamand cerró: "Argentina y Chile, cada uno desde su posición, hemos estado conversando activamente sobre esto".

Durante la conferencia de prensa que brindó en Chile, Fernández desmintió la versión que transcendió acerca de conversaciones entre ambos mandatarios sobre la cuestión venezolana. "No tocamos ese tema", dijo, tajante.

"Honestamente no sé qué es lo que dijo el canciller (Allamand) y no me gustaría que se malinterprete lo que dijo. Pero lo que sí puedo decir que no abordamos ese tema con el presidente Piñera. No lo tocamos ese tema, pero no sé en qué contexto lo dijo el canciller", dijo Fernández.

Y agregó: "Tampoco quisiera desmentirlo porque no sé exactamente qué ha dicho el canciller, a quien además le guardo mucho respeto. Lo que sí estoy seguro es que ese tema no lo toqué con Piñera".

En Cancillería no quisieron hacer declaraciones sobre el entredicho. Fuentes oficiales, en tanto, explicaron que Allamand pudo haber brindado una mirada más atemporal sobre el tema, aunque no necesariamente aludió a que las gestiones hayan avanzado durante la visita de Estado que hizo Fernández a Chile esta semana. "No se refirió a la reunión de ayer ni dijo que ayer se haya hablado con Fernández de esto", señalaron.

En definitiva, luego de que el canciller chileno hablara públicamente de la cuestión venezolana y del rol que podrían tener la Argentina y Chile -y de que lo hiciera durante la estadía de Fernández en el país trasandino- las autoridades argentinas optaron por hacer énfasis en que el tema no se tocó durante la misión, pero evitaron la cuestión de fondo. "No era el momento ni el lugar", resumieron fuentes que prefirieron resaltar la agenda de acuerdos con Piñera.

Allamand dijo en declaraciones radiales: "Si bien es cierto en los meses anteriores había habido alguna suerte de ruido, por así decirlo, entre las relaciones de ambos presidentes, desde hace ya varias semanas, yo diría meses, los presidentes Fernández y Piñera lograron insertar una relación de mucha confianza como la que se vio en la visita de ayer".

"El camino de los cancilleres es que siempre tenemos que hacer que las relaciones bilaterales caminen de la mejor manera", agregó.

