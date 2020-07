Escándalo en José C. Paz. Un diputado de Sergio Massa salió a defender a Mario Ishii: "Es un decidido enemigo del narcotráfico" Crédito: Captura de pantalla

26 de julio de 2020 • 10:49

El diputado bonaerense del Frente Renovador, Jorge D´Onofrio, salió hoy a respaldar al intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien quedó envuelto en un grave escándalo por la difusión de un video en el que dijo que encubre la venta de drogas en su distrito.

Para el dirigente massista, la polémica frase de Ishii ("Yo los tengo que cubrir cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias") fue "sacada de contexto". "Hoy quiero reconocer a Mario Ishii, gran gestionador y además un decidido enemigo de las mafias y del narcotráfico", señaló D´Onofrio, uno de los especialistas en materia de seguridad del massismo, en su cuenta de Twitter.

El legislador acompañó su mensaje con una foto en la que está junto a Ishii, Sergio Massa y Malena Galmarini. "Repudio la bajeza de quienes sacan una frase de contexto y la dan vuelta perpetrando una calumnia asquerosa. Siga querido Mario que su pueblo sabe bien quién es usted", agregó.

Así, D´Onofrio se sumó al intendente kirchnerista de Ensenada, Mario Secco, quien también había salido a respaldar a Ishii, un histórico barón del conurbano.

La admisión de Ishii está contenida en un video que se propagó por las redes sociales y llegó a la Justicia, que actuó con celeridad y citó al polémico jefe comunal peronista a una audiencia para mañana, a las 12.30, en la que se determinará si incurrió en un delito.

"Cuando se cagan de hambre, vienen a pedir laburo y yo se lo doy. O se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias", recriminó Ishii a los empleados municipales que reclamaban mejores condiciones laborales. El oficialismo guardó silencio en torno al cinco veces intendente de José C. Paz, que mantuvo siempre un vínculo cercano a los Kirchner. La oposición lanzó fuertes críticas y exigió explicaciones al gobernador bonaerense, Axel Kicillof.

Después de conocerse el video, altos funcionarios del Departamento Judicial de San Martín iniciaron una causa por "averiguación de delito". Si las actuaciones prosperan, podría ser investigado por encubrimiento.