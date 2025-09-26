Espert habló del principal sospechoso del triple crimen en Florencio Varela, “Pequeño J”

Mientras avanza la investigación del triple crimen de Brenda, Morena (de 20 años) y Lara (de 15) en Florencio Varela, el diputado nacional de La Libertad Avanza José Luis Espert habló este viernes del principal sospechoso, un joven narco de 23 años de nacionalidad peruana apodado “Pequeño J”, y cuestionó al gobernador de la Provincia, Axel Kicillof. “¿Hace cuánto que estaba haciendo fiestas?“, preguntó el también candidato para las elecciones legislativas de octubre sobre la presencia del narcotráfico en la zona.

En primer lugar, el legislador nacional se refirió al triple crimen que conmociona al país: “Un horror, es un espanto, impresiona el nivel de saña y de violencia. Eso lo que me impacta”.

Brenda Castillo (20), Morena Verri (20) y Lara Morena Gutiérrez (15).

Tras ello, señaló a Kicillof como el responsable de la inseguridad que hace años afecta a la Provincia. “Siempre falta una decisión estratégica de combatir la inseguridad, que se vincula con el narcotráfico, que es un delito federal. Pero la Provincia tiene una decisión política de no combatir la inseguridad, porque ¿hace cuánto estaba Pequeño J dando vueltas, haciendo fiestas y traficando droga en zonas como La Matanza [donde eran oriundas las tres jóvenes] y Florencio Varela [donde fueron asesinadas]? La decisión de Kicillof para el delincuente es la puerta giratoria", insistió Espert en diálogo con radio Mitre.

A pesar de la versión de que el peruano “Pequeño J” podría tener su operación en la Ciudad, algo comunicado por el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, Espert volvió a responsabilizar al gobierno provincial por una supuesta “connivencia” con el narco. “La causa de estas cosas tiene que ver con cuestiones de fondo. El kirchnerismo ha decidido relacionarse con la delincuencia. A nivel nacional se combate mientras que en la Provincia se relacionan con los delincuentes. Esto está en el centro de lo que pasó con estas chicas”, expresó el diputado.

Aprovechó además para apuntar a intendentes. “No tengo ninguna evidencia, no me consta, pero me cuesta pensar que el narcotráfico en la Provincia es lo que es sin la complicidad de los intendentes”, afirmó.

El principal sospechoso

El supuesto autor intelectual del triple crimen tiene 23 años, se hace llamar "Pequeño J" o “Julito” y es de nacionalidad peruana. Su base de operaciones es la villa 21-24, en el límite entre los barrios porteños de Barracas y Nueva Pompeya.

“Es un desquiciado. Decidió disciplinar a sus lugartenientes mostrando lo que es capaz de hacer para construir autoridad”, sostuvo el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, sobre el joven, quien tiene una orden de captura.

Hasta este crimen, el capo narco estaba fuera de los radares de los detectives policiales y judiciales que están detrás de las bandas que operan en las zonas calientes del narcomenudeo en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, tal como publicó LA NACION.

La pista surgió a partir de las pruebas que se lograron obtener en la casa de Florencio Varela, donde fueron hallados los cuerpos de las víctimas.

El miércoles a la noche se hicieron procedimientos en la villa 21-24 y se allanó la base de operaciones de la banda. Se trata de una edificación de tres pisos, una base logística donde la policía secuestró dinero de baja denominación en rollitos atados con bandas elásticas y viandas [de comida].

El caso

Brenda del Castillo, de 20 años, de Morena Verdi, también de 20, y Lara Morena Gutiérrez, de 15 desaparecieron el viernes 19 de septiembre por la noche luego de subirse a una camioneta con patente adulterada en La Matanza.

Las jóvenes fueron llevadas a una casa en Florencio Varela [recorrieron más de 30 kilómetros], y se presume que allí fueron torturadas y asesinadas por los sicarios pertenecientes a la banda narco liderada por el capo peruano.

El recorrido del vehículo que llevó a las tres jóvenes de La Matanza hacia Florencio Varela donde fueron halladas muertas

Tras cinco días de búsqueda, la Policía halló los tres cadáveres en una vivienda de Florencio Varela, en la misma zona donde se registró la última señal del celular de una de ellas.

Las autopsias arrojaron que las tres fueron torturadas y luego asesinadas.

Encontraron, en una casa de Florencio Varela, los cuerpos de las tres jóvenes desaparecidas el viernes Ricardo Pristupluk

Tal como publicó LA NACION, el hecho fue transmitido en vivo en un grupo cerrado de 45 personas que pertenecen a los segundos mandos narcos. En ese contexto, los integrantes de la banda comandada por “Pequeño J” se conectaron a esa cuenta. T

Una vez que estuvieron en línea, el jefe ordenó a los sicarios que comenzaran con las torturas contra las tres jóvenes. Según fuentes de la investigación, el principal apuntado por ser el autor intelectual del crimen ordenó que sus subordinados se conectaran a la red social para que recibieran el mensaje sobre lo que ocurría con quienes le robaban.

El dato sobre la transmisión en vivo se conoció al tiempo que se realizaron allanamientos en la villa Zavaleta, que terminaron con la detención de ocho acusados [además de los cuatro detenidos inicialmente] de integrar la organización que asesinó a Brenda, a Lara y a Morena. Hasta el momento, suman 12 los arrestados por su presunta vinculación con el triple homicidio.