Estela de Carlotto: "El pueblo es el que va a tener que poner el hombro"

En la previa a la primera reunión por el plan de lucha contra el hambre, lanzado por el presidente electo, Alberto Fernández, la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, aseguró que vendrán tiempos difíciles y que "el pueblo es el que va a tener que poner el hombro".

Cuando llegaba a Puerto Madero, donde se hizo el encuentro que fue organizado por el diputado Daniel Arroyo, la referente de la lucha por los Derechos Humanos dijo a la prensa: "Esto surgió hace un tiempo atrás. Fue una convocatoria para resolver el tema del hambre en el país. Un país que tiene recursos para alimentar a millones de personas y que, lamentablemente, se nos están muriendo por falta de comida".

"Lógicamente, poner el empeño desde el lugar en el que cada uno de nosotros estamos. Nosotros somos una organización de Derechos Humanos. Somos mujeres que luchamos. Quizás nuestro sistema de persistencia y tenacidad; con respeto, pero con decisión firme para buscar alternativas y acompañar a Alberto que, para nosotros, es la esperanza de un futuro a cambiar las situaciones de emergencia que nos trajo el gobierno actual", agregó Carlotto.

Ante la consulta de cómo se soluciona el tema, dijo: "No es fácil solucionar el problema. La gente dice 'llegó Alberto', 'cuando llegue Alberto'. Les digo, no, no, no, atención. Alberto será el presidente, Cristina la vice; pero el pueblo es el que va a tener que poner el hombro, todos".

"Hoy vamos a mirar a nuestro país para que se corte esta situación de emergencia alimentaria. O enseñar a la gente a que proceda a sembrar algo", explicó.

El pedido de Alberto para hacer algo "épico"

Durante el encuentro, Fernández convocó hoy a referentes políticos, sociales, gremiales y empresariales a "hacer algo épico que valga la pena y terminar con el hambre" en el país, en el marco de un consejo federal que busca conformar a partir del 10 de diciembre para implementar políticas públicas.

"Tantas veces nos embarcamos en batallas épicas. Hagamos algo épico que valga la pena, que es terminar con el hambre. Y que no sea el mérito de un presidente sino de una sociedad que se puso de pie avergonzada por esa realidad que se vive", dijo Fernández a los dirigentes reunidos en sus oficinas de Puerto Madero.

"Esta va a ser la epopeya de los argentinos. En los peores momentos lo logramos. ¿Cómo no vamos a poder ahora?", preguntó Fernández, y agregó: "Cuando termine el mandato van cumplirse 40 años de democracia, así que vamos a cumplir el sueño de (Raúl) Alfonsín, cuando decía que con la democracia se puede educar, se puede curar y se puede comer".

Además de Carlotto, del encuentro participaron: el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel; el titular de Cáritas, Carlos Tissera, el conductor de TV Marcelo Tinelli, la chef Narda Lepes y la empresaria de la moda María Cher.