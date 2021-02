Julio de Viido, Guillermo Moreno, Gabriel Mariotto y Eugenio Zaffaroni Fuente: Archivo

Guillermo Moreno fue secretario de Comercio Interior desde 2006 a 2013. Julio De Vido, ministro de Planificación durante los 12 años de mandato kirchnerista. Gabriel Mariotto, vicegobernador de la Provincia de Buenos Aires durante la ultima gestión Daniel Scioli. Eugenio Zaffaroni, juez de la Corte Suprema entre 2003 y 2014. Haber tenido importantes cargos mientras se extendía el gobierno de los Kirchner no es lo único punto que tienen en común estos cuatro personajes de la política doméstica.

Aunque con perfiles distintos, estos dirigentes que supieron ser importantes durante la era K conforman un selecto grupo de críticos acérrimos de la gestión del presidente Alberto Fernández.

Las críticas vienen desde distintos lados: mientras que Moreno aduce que el presidente está manejando de manera errada la economía, Mariotto criticó en varias oportunidades las formas políticas de Alberto, y De Vido y Zaffaroni, su impasibilidad frente a los presos por corrupción. Junto a personajes como Milagros Sala, Alessandra "Lali" Minnicelli y Luis D'Elia, embisten desde afuera contra el gobierno de Alberto Fernandez intentando socavar, de alguna manera, su autoridad, la cual menosprecian.

El último capitulo de esta saga de ataques se terminó de cristalizar ayer, cuando cerraron las listas para las elecciones del PJ nacional. De Vido, Mariotto, Minnicelli y Sala, con Alberto Rodriguez Saá a la cabeza, presentaron su lista, con la que buscaron desafiar el liderazgo de Alberto Fernández, quien se postula para dirigir el peronismo a nivel nacional.

Guillermo Moreno

"El gobierno de Alberto Fernandez ya fracasó, y la realidad es que el país esta peor que como lo recibió el 10 de diciembre. Él dijo que cuando termine su mandato la Argentina va a estar igual en términos económicos que como la recibió de Macri. Van a ser cuatro años inútiles", aseguró Moreno en diálogo con LA NACION. Justo en un momento en el que parte del empresariado entiende que hay un regreso al estilo "morenista" por los controles de precio y las restricciones a la exportación.

No es la primera vez que el exsecretario de Comercio ataca al actual presidente. Un mes atrás, aseguró que "el presidente no tiene noción de adónde está conduciendo la Argentina", y dijo que ve muy mal la situación actual del país y se desligó del gobierno actual al que señalo como social demócrata y no peronista.

Moreno aseguró que la culpa del fracaso del gobierno de Alberto Fernandez no es de Cristina: "Ella se equivocó en la elección del presidente. Ató su futuro político a él".

Sin embargo, días atrás había criticado la manera en la cual quien fue su presidenta, Cristina Kirchner, despidió al expresidente Carlos Saúl Menem: le reprochó que haya dicho "sus compañeros" y no "los compañeros", argumentando que "ella también es compañera", de la "causa nacional".

Eugenio Zaffaroni

El exjuez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación atacó varias veces a Alberto Fernández por su pasividad frente a los presos por corrupción.

Zaffaroni propuso ayer avanzar con una amnistía para los presos por corrupción kirchneristas. En el programa radial El Destape, aseguró que "el lawfare continúa en actividad, también Comodoro Py". Además, declaró que es una "táctica peligrosa" la del gobierno de Alberto Fernández, "de dejar actuar hasta que haya una reacción publica masiva".

En diálogo con El Destape Radio, el jurista repudió el fallo que puede devolver a prisión al ex vicepresidente Amado Boudou y señaló que "la sentencia de Boudou ya la resolvió la Corte.

Julio De Vido

De Vido también es muy crítico de la gestión actual de Gobierno por motivos similares. El último capitulo fue su repudio a las declaraciones de Sergio Massa, que se alejó de la postura de algunos dirigentes del Frente de Todos de impulsar el juicio político de los miembros de la Corte Suprema. "Lawfare puro y duro, sin duda su única coherencia política pasa por ahí, un claro referente de la Embajada", tuiteo De Vido, en referencia al presidente de la Cámara de Diputados.

Semanas atrás, De Vido tildó a Alberto Fernández de "impresentable" y "caradura" por haberse reunido con el presidente chileno Sebastian Piñera.

Su esposa, Alejandra Minnicelli, se suma a las criticas hacia el Gobierno y hacia buena parte del peronismo. En las últimas horas, Minnicelli denunció que ella y su marido fueron borrados como afiliados del Partido Justicialista.

Gabriel Mariotto

El exvicegoberador de Daniel Scioli durante su gestión en la provincia de Buenos Aires integra, junto a Minnicelli y Sala, la lista de Rodriguez Saá presentada ayer, que le compite la presidencia del PJ nacional a Alberto Fernandez.

Un mes atrás, Mariotto declaró que era necesario realizar un programa de gobierno en el que participen "todos los integrantes del Frente de todos", y que asegure un shock de justicia social. Además, cuestiona, cada vez que puede, la ausencia de "acción política" por parte del Gobierno.

