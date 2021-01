Alberto Fernández se reunió en el Palacio de La Moneda con el mandatario chileno, Sebastián Piñera

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 27 de enero de 2021 • 16:18

En su cuenta de Twitter, el exministro de Planificación, Julio De Vido, arremetió contra el presidente Alberto Fernández y su par chileno Sebastián Piñera, a quienes tildó de "impresentables" y "caraduras".

En su tuit muestra la foto tomada ayer en el Palacio de La Moneda de los mandatarios haciendo el saludo de choque de puños en el marco de la primer visita oficial del mandatario argentino al país vecino y una nota periodística que afirma que ambos "trabajan en una salida política para Venezuela". Allí, el exfuncionario escribió: "Habría que formar una comisión internacional para que les den una salida política a estos dos que son impresentables, que CARADURAS!!!"

De Vido, que además de estar investigado en causas de corrupción fue condenado por la tragedia ferroviaria de Once y su sentencia fue confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal, sostiene, junto con integrantes del Gobierno oficialista, algunos condenados en causas de corrupción, la existencia de una conspiración judicial y mediática contra gobiernos "populares" o lawfare.

En este sentido, han exigido en reiteradas oportunidades que Alberto Fernández conceda un indulto para aquellos a quienes consideran "presos políticos", entre ellos, el mismo De Vido, Milagro Sala y Amado Boudou.

Sin embargo, el Presidente aseguró que no piensa dictar indultos para que los condenados por corrupción sean liberados. En esa misma línea se manifestó también Sergio Massa.

"Hice campaña diciendo que no iba a dar indultos y lo voy a cumplir", dijo el mandatario, y argumentó: "Es una rémora monárquica". "Si quieren indultar a gente que está procesada, no existe ese instituto: eso se llama amnistía. Y eso depende del Congreso, no depende de mí", sostuvo también el Presidente.

Conforme a los criterios de Más información