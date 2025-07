Fabián Doman acusó a Alejando Fantino de operar a favor del Gobierno y desató un fuerte cruce en vivo

El periodista Fabián Doman acusó a su par Alejandro Fantino de haber operado en favor del Gobierno en la previa del debate en el Senado el pasado jueves, donde se aprobó -entre otros proyectos- un aumento jubilatorio, la moratoria previsional y la distribución automática de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN).

Doman se refirió a una charla que Fantino mantuvo con el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, e insinuó que su compañero del programa Cónclave trató de convencer al jefe provincial de votar en contra de la iniciativa. La teoría de Doman resultó en un fuerte cruce al aire. “Estas equivocado, hermano”, sentenció Fantino.

La discusión comenzó con una mención a la editorial del periodista en Neura del miércoles pasado, donde advirtió sobre una inminente ofensiva contra el gobierno de Javier Milei, encabezada por un sector de los gobernadores y legisladores opositores. Dijo, entre otras cosas, que estos pretendían “lanzar misiles” contra el presupuesto nacional a través de leyes que podrían ser aprobadas en el Congreso -como mejoras en las jubilaciones o aumentos en partidas universitarias-, con el objetivo de forzar un giro del superávit a déficit.

“Hubo una aparato de apriete de gobernadores”, mencionó al pasar Doman el lunes en Carnaval Stream, plataforma que comparte además con Viviana Canosa y Jorge Rial. “Voy a pedir el triple de plata acá si creen que yo puedo apretar a un gobernador”, lanzó Fantino en tono jocoso. “¿Vos hablaste con gobernadores?“, le consultó entonces Doman. ”Me llevo bien con Nacho Torres, [Martín] Llaryora y [Maximiliano] Pullaro”, admitió Fantino.

“¿Cómo fue tu charla con Llaryora?“, lo interrogó Doman, que parecía tener información de antemano sobre un contacto entre el periodista y el gobernador provincial. ”Buena, boludo. Hice la secundaria con Llaryora. La conversación terminó bien", sostuvo Fantino. “Yo sé que terminó mal”, refutó el expresidente de Independiente.

“[Alejandra] Vigo votó a favor”, puntualizó el integrante de Cónclave sobre la postura de una de las senadores que responde a Llaryora, y que se expresó en favor de una “distribución justa y objetiva de los Aportes del Tesoro Nacional”. “¿Vos te pensas que yo lo voy a llamar a Llaryora para decirle cómo tiene que votar?“, insistió Fantino.

“¿Para qué lo llamaste? Para buscar el voto al día siguiente?“, lo cuestionó Doman. Un tanto ofuscado, el conductor de Neura le advirtió: ”No Fabián, no digas eso. Ya es peligroso lo que estás haciendo. Es muy peligroso lo que estás haciendo. No te lo permito. Ni juegues con eso. No te lo voy a permitir. No juegues con eso“.

“Pero, ¿hablaste con Llaryora o no?“, insistió entonces Doman, que recibió una respuesta cargada de ironía: ”Sí, hable pero no de eso. Chupame el teléfono si querés saber. Hablé de cómo están saliendo pejerreyes en Marul".

“Lo único que falta es que este tipo [por Fabián Doman] venga a decirme que yo hablé con... ¿Vos te pensas que yo hablo con un gobernador para decirle qué tiene que votar. Hablo con todos los gobernadores, periodistas y ministros. Hablé con Llaryora un día antes de la votación y la semana anterior también. ¿Yo te digo con quién hablas vos y con quién no? ¿En serio pensas que yo llamé para apretar a un gobernador?“, planteó Fantino.

Fue entonces que Doman trató de bajar el nivel de tensión en el intercambio y aclaró: “No, apretar no. Nunca harías una cosa así. Pongo las manos en el fuego por vos. Pero el gobernador entiende otra cosa”.

Fantino dio por zanjada la discusión con una reflexión: “Estás equivocado hermano. Ustedes me ponen a mí como que estoy en contra de los gobernadores. Pero yo tengo excelente relación con los gobernadores. ¿Cómo voy a apretar a un gobernador desde un medio chiquitito por decir lo que creo del país que viene, no solo si sale esto sino otras leyes? En todo caso, aprendí que me tengo que cuidar sobre cómo digo las cosas y de qué manera”.