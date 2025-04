Facundo Manes pelea por reabrir la causa contra Santiago Caputo por amenazas

El diputado radical Facundo Manes pelea por reabrir la causa que inició contra el asesor presidencial Santiago Caputo, por amenazas, luego del duro altercado que protagonizaron al término del discurso con el que Javier Milei inauguró el año legislativo.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti archivó el expediente por entender que no había delito alguno, pero Manes, con la asistencia de los abogados Andrés Gil Domínguez y Mariano Bergés, apeló la decisión ante la Cámara Federal, que este martes celebró una audiencia para escuchar a las partes.

El fiscal de esa instancia, José Luis Agüero Iturbe, presente en la audiencia, comparte la opinión de la jueza Capuchetti: entiende que los hechos denunciados fueron parte de una discusión y no configuran delito.

El cruce entre Santiago Caputo y Facundo Manes tras el discurso del Presidente

El cierre del expediente se dio luego de una primera tanda de medidas ordenada por el fiscal Ramiro González. Pidió a los canales de televisión y a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, Martín Menem y Victoria Villarruel, respectivamente, todo el material audiovisual del recinto que pueda dar cuenta del cruce que protagonizaron el asesor y el diputado.

La jueza sostuvo que los hechos existieron, pero que se trató solo de “una disputa política cuya real naturaleza excede el ámbito punitivo pretendido".

Ahora, los camaristas Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico deberán decidir el futuro de la causa.

Los hechos

Manes dijo en su denuncia: “Más allá de la repercusión periodística del asunto porque involucró a un diputado nacional en el marco del discurso presidencial de apertura de sesiones legislativas y la sorpresiva y violenta intervención del principal asesor del Presidente, el punto aquí es establecer el comportamiento Santiago Caputo y del resto de personas que lo acompañaban. No tenemos dudas que se ha configurado el delito de amenazas agravadas".

El gesto de Santiago Caputo hacia Facundo Manes

Manes relató sobre Caputo: “Hizo un acercamiento cara a cara muy intimidante. Luego, levantó su mano derecha y la colocó sobre mi rostro, en otra clara y evidente actitud hostil, para después acercar su boca a mi oído y decirme en tono amenazante: ‘Vos para hacer lo que hiciste, tenés que estar limpio”. Según la denuncia de Manes, Caputo le dijo además: “Ya me vas a conocer a mí”.

El punto culminante del enfrentamiento entre Santiago Caputo y Facundo Manes en el Congreso

La secuencia descrita por el diputado ocurrió el 1° de marzo, luego de que Milei abriera las sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación. Durante su discurso, el Presidente mantuvo un ida y vuelta con el diputado, lo que motivó a que varios legisladores y laderos suyos increparan a Manes en el recinto, que cruzo miradas desafiantes con Caputo.

Tras ello, el asesor salió del palco y se dirigió hacia la planta baja del palacio, donde fue el encuentro con Manes, diputado del bloque Democracia para siempre.

Capuchetti, en su fallo, dijo: “El hecho apuntado fue en el contexto de una discusión política que se enmarca en un ámbito legislativo, lo que me permite inferir que los dichos propiciados por Caputo y Antúnez [un influencer que acompañaba al asesor presidencial] no poseen la entidad suficiente para afectar la determinación del diputado nacional, y como tal no resultan idóneos para conformar el tipo penal”.

