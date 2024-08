Federico Sturzenegger: “Milei logró en un mes lo que Macri no logró en cuatro años”

Escuchar

La reaparición de Mauricio Macri como conductor de Pro vino acompañada de críticas a la gestión de Milei, donde remarcó que la intención del partido es “ayudar” y “mejorar la calidad de gestión” en aquellos organismos que “están todavía en manos del kirchnerismo”. La respuesta de Federico Sturzenegger no tardó en llegar y aseguró que Milei consiguió en un mes “lo que Macri no logró en cuatro años” .

Aunque el exmandatario hizo una serie de elogios a la administración actual, la mesa chica del Presidente sufrió una serie de críticas, especialmente Karina Milei y Santiago Caputo. Desde entonces, Macri dio varias entrevistas donde remarcó la intención de su partido de colaborar con el gobierno. “Nosotros hemos voluntariamente ayudado al gobierno en todo lo que nos ha pedido y seguimos en la misma posición. Cuando me dicen que estamos discutiendo poder, pidiendo cargos o cajas, es ofensivo”, sostuvo en Radio Mitre.

Mauricio Macri en la convención del Pro Rodrigo Néspolo - LA NACION

Aún así, también señaló su “diálogo intenso” con Santiago Caputo durante los primeros meses de gobierno donde “se planificaron varias cosas y ninguna se cumplió”. “Eso es lo que hablé con el Presidente el viernes pasado en la línea de reforzar el Gobierno. Todos queremos que al Presidente le vaya bien. Nuestra única intencionalidad es ayudar”, desarrolló.

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado aseguró “discrepar radicalmente” con la mirada del exmandatario. “Javier tiene convicción y ejecutividad. [El ministro de Economía Luis] Caputo logró superávit en un mes. Tendría que cerrar el libro ahí. Algo que nadie pensó que era posible. Con todo respeto, lo que Mauricio con mucho esfuerzo no logró hacer en cuatro años, Javier Milei lo logró en un mes . Si me dicen no hay gestión, a mí me vuela la cabeza”, señaló este lunes en Radio Mitre.

El ministro otorgó, además, ejemplos del éxito de la gestión mileísta: “Si decís posicionamiento internacional, el de Milei es extraordinario. No se vio en años. En el tema de Venezuela, ha tomado el liderazgo en las Américas. No veo cómo uno puede decir que no hay visión ni gestión. En Seguridad, ¿me vas a decir que no hay gestión en devolverle orgullo y respeto a las fuerzas armadas? Y Sandra Pettovello. La reforma que ha hecho es extraordinaria porque ha desfinanciado a los intermediarios de la ayuda social. ¿O por qué pensás que no hay más piquetes? Por un trabajo conjunto de [Patricia] Bullrich y Pettovello”.

Sobre la consulta de si la administración de Milei va “más a fondo”, Sturzenegger sostuvo que sí. “Tiene una visión. Está planteando una batalla cultural importante. La convicción que tiene en sus ideas es inspiradora. Esa idea de que Argentina ha estado oprimida por una casta que se ha beneficiado a costa del pueblo”, declaró.

“Obviamente una gestión es muy compleja. Hay muchas cosas para hacer. Falta, se cometen errores todo el tiempo, errar es humano”, agregó.

El Presidente Milei le toma juramento al ministro Federico Sturzenegger Presidencia

La respuesta de Francos

Las críticas no cayeron bien en el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, que el sábado contestó a las críticas al “entorno” de Milei. “Él utiliza la palabra entorno y eso a veces se lee como algo negativo. El Presidente es quien toma las decisiones, no es ningún entorno”, explicó en Radio Rivadavia. “Yo veo que hay una intención de Macri de colaborar con nuestro Presidente y me parece bien, es bueno para la democracia y para nuestro gobierno. A veces es una cuestión de visiones”, agregó.

“Lamento que se haya interpretado de esa manera. Lo que estamos diciendo es que hay que mejorar la calidad de la gestión de organismos de segundo y tercer nivel que la mayoría están todavía en manos del kirchnerismo. Eso es medio absurdo”, replicó Macri.

