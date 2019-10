Fernández elogió el fallo, pero Frigerio dijo que será "difícil cumplir"

Alberto Fernández Fuente: LA NACION

El ministro explicó que existen "imprecisiones" que se deben estudiar

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de octubre de 2019

Rogelio Frigerio cuestionó por "inesperado" e "impreciso" el fallo de la Corte que resolvió que las rebajas de IVA y Ganancias decretadas por Mauricio Macri no podían afectar los ingresos coparticipables de las provincias y obligó al Gobierno a compensarlas. Es más, el ministro del Interior señaló que la falta de "claridad" de la cautelar obligará a una serie de estudios que harán "muy difícil cumplir" con el fallo.

La primera crítica de Frigerio fue política y apuntó a los jueces de la Corte: señaló que el fallo fue "inesperado" porque el máximo tribunal "generalmente no toma estas medidas en medio de la campaña". La segunda apuntó a la cautelar dictada anteayer. "No es claro el fallo con respecto a los recursos que están en juego. Tampoco está claro cómo se computan. Haremos nuestros estudios y hasta que no haya claridad sobre qué parámetros estamos hablando, será muy difícil cumplir con la cautelar", planteó a Radio Mitre. No puso plazos: un mensaje para los gobernadores y para Alberto Fernández.

El candidato a presidente del Frente de Todos, en cambio, había elogiado la cautelar firmada por Ricardo Lorenzetti, Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, con la disidencia de Carlos Rosenkrantz. "Creo que la Corte ha hecho lo que razonablemente debía hacer en términos de justicia", planteó Fernández.

Frigerio dijo que el fallo será "difícil cumplir" Crédito: Enrique Villegas

"La decisión de cambiar el impuesto a las ganancias y el IVA sobre la canasta básica fue una decisión tomada de manera muy inconsulta que iba a afectar las finanzas de las provincias", agregó, durante su visita a San Juan.

Los gobernadores se sumaron a la aprobación de la cautelar. "La Corte, con este fallo, ratificó el federalismo. El gobierno nacional está en su derecho de tomar medidas, pero con la plata del presupuesto nacional, no con la de las provincias", evaluó Juan Manzur, de Tucumán.

"Nos vimos obligados a accionar judicialmente porque el recorte de recursos ha sido muy grave", explicó Rosana Bertone, de Tierra del Fuego.