Fernando Iglesias volvió a apuntar duramente contra Luciana Salazar y, al referirse a las predicciones políticas que la vedette hizo en ShowMatch, dijo: "Lo penoso es el rol de siempre de [Marcelo] Tinelli, que ha sido uno de los grandes culpables de la decadencia cultural argentina junto al otro amigo de todos ellos, que es Diego Maradona".

"[Mauricio] Macri hizo muy mal en darle un reconocimiento a Tinelli. Yo no se lo hubiera dado", señaló el diputado nacional de Cambiemos. Y sostuvo que, tanto el conductor como el astro del fútbol, "han sido modelos pésimos de todo lo malo de la Argentina" y de lo que llevó al país al fracaso.

En el programa Terapia de Noticias el legislador habló acerca de los comentarios políticos de Salazar quien, desde hace unas semanas, usa sus redes sociales para pronosticar lo que sucederá en el país. Siguiendo con esto, el lunes en el Bailando, la diva dijo que "un gobernador que estuvo en el hemisferio norte (en alusión a Estados Unidos) trajo la noticia de que el 'establishment' mundial quiere que se adelanten las elecciones".

Y, a continuación, se atrevió a hacer su predicción al respecto: "Yo creo que lo más probable es que se negocie el adelantamiento de entrega de mandato antes". Ante esto, Tinelli le dijo: "Eso me da a entender que, entonces, ya está definida la elección", y Salazar retrucó: "¿Y vos qué pensás?".

En el programa de LN+, Iglesias chicaneó: "¿Qué se puede opinar de una persona que cuando se expresa en vivo dice que hay 'un adelantamiento antes' de la elecciones y que después tuitea con una corrección gramatical notable? La conclusión es obvia".

"No es Luli Salazar. Hay alguien que está operando desde la cuenta de Luli Salazar que es el que escribe y no escribe 'el adelantamiento antes'", enfatizó Iglesias. Según dijo, no sabe quién es la persona que maneja la cuenta, pero tiene "algunos datos". Y lanzó: "Alguien que razona en términos: 'dice el establishment mundial' necesita un mapa'".

La semana pasada, en Twitter, el oficialista había adjudicado los dichos de la diva a Mariano Arcioni. "Se te prende fuego el rancho. Pagá los sueldos en vez de gastarla en otras cosas, matador", tuiteó. Y, en otro mensaje, ironizó: "Querés promocionar tu empresa, vender tu propiedad, armar una opereta política? Publicá en la cuenta de Twitter de Luciana Salazar. Cobertura mediática garantizada. Tarifas populares. Amigos y funcionarios K, gratis".

Sin quedarse atrás, ella le respondió: "Qué nervioso que estás Fernando!! Pero es comprensible, forma parte del proceso de resignación. Pero tranqui con el tiempo se te va a pasar, te vas a ir adaptando a tu nueva realidad. Cariños y te deseo mucha paz interior en estos momentos difíciles".

Además, sobre la teoría de Iglesias de que alguien le maneja la cuenta, ella señaló: "Parte del proceso también es buscar culpables afuera, totalmente entendible. Por último, te recomiendo, ya que veo que tenés mucho tiempo libre, por qué no lo dedicás a hacer yoga en vez de tuitear, ni te menciono hacer algo productivo porque definitivamente no es lo tuyo".