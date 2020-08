Fernando Iglesias: "No elegiría a Larreta como líder"

Fernando Iglesias Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 28 de agosto de 2020 • 22:17

Es conocido por su rol de polemista, pero en Fernando Iglesias coexisten un periodista, un bailarín de tango y un entrenador de voley. El diputado nacional de Juntos por el Cambio recibió a Pablo Sirvén para LN + y dijo: "Si la declaración de Duhalde la hubiese hecho yo, hubiese sido un escándalo, estaría preso o linchado. Lo dice Duhalde y dale nomás, a nosotros nos aplican la vara de Suiza".

Fernando Iglesias sobre Eduardo Duhalde. 02:26

Video

Los dichos del expresidente sobre un posible próximo golpe de Estado siguen rebotando en las paredes de la política argentina. Según Iglesias, Eduardo Duhalde sabe de lo que habla y lo que hace es amenazar a Alberto Fernández : "En diciembre de 2001 los punteros peronistas salieron a saquear. El peronismo tiene una capacidad extraordinaria para el relato, tendrían que haber hecho Holywood en vez de un partido político".

Poco amigo de las medias tintas, Fernando Iglesias publicó un libro titulado El medioevo peronista y la llegada de la peste, en donde considera, entre otras cosas, que la respuesta a la pandemia con una cuarentena prolongada es medieval. Lo resume así: "Mientras el peronismo siga siendo el eje, este país no tiene solución".

Fernando Iglesias en Hablemos de otra cosa. 01:50

Video

"No soy un antiperonista rancio, no pido proscripciones y creo que la Revolución Libertadora fue un error trágico que cometió varios asesinatos. Yo milité contra el golpe de Videla en la Plaza cuando los muchachos peronistas querían la autoamnistía. Estoy en contra de la corrupción y la destrucción de la República. Si el peronismo no quiere salir de ahí no es culpa mía".

Fernando Iglesias y el liderazgo en el PRO. 03:03

Video

Iglesias afirma que uno de los legados positivos del gobierno de Cambiemos fue haber dejado una oposición fuerte. Puesto a pensar a futuro la fórmula de su partido afirma: "No elegiría a Rodríguez Larreta como líder, iría con Macri y si no con Patricia Bullrich . De todos modos es una conversación que hay que dar, no soy yo el que decide y si fuera Larreta voy a apoyar".

Hablemos de otra cosa se emite los viernes a las 22 por LN+.