Santiago Cafiero fue categórico. Para el coordinador de los equipos técnicos del presidente electo Alberto Fernández, Mauricio Macri es " el peor presidente democrático desde el '83". Ante esto, Fernando Iglesias le respondió: "Sí, para ustedes fuimos el peor gobierno porque unos cuantos corruptos fueron presos, y bien presos que están".

Invitado al programa Terapia de Noticias, de LN+, el diputado nacional por Juntos por el Cambio dijo: "Estos muchachos se tienen que decidir. Arrancaron diciendo que no iban a gastar un segundo en hablar de la herencia recibida, frase de Alberto Fernandez". Y agregó: "Para ellos sí, sin dudas, fue el peor gobierno, para empezar porque fue el primero que duró todo su mandato cuando el peronismo fue cómplice de voltear a los anteriores cuatro gobiernos, todos de origen radical". Se refiere a los expresidentes Arturo Frondizi, Arturo Umberto Illia, Raúl Alfonsín y Fernando de la Rúa. "Voltearon a todos, pero a nosotros no".

Entonces, se dirigió a Cafiero, y disparó: "Sí, para ustedes fuimos el peor gobierno porque fueron presos todos los corruptos, o la mayoría. Con la Justicia y los jueces que nos dejaron... unos cuantos [corruptos] fueron presos, y bien presos que están. Vamos a defender la independencia de la Justicia, y eso también va a ser muy malo para ustedes".

"También vamos a ser la peor oposición, en el sentido bueno para el país", añadió, al destacar que serán "constructivos" y "no pondrán palos en la rueda". En línea con esto cuestionó que el bloque de Fernández-Fernández se llame "Frente de Todos", y explicó: "Cuando yo me llamo a mi 'Frente de Todos' digo que los demás no existen, que están todos acá, que somos todos peronistas. Ya conocemos esta historia en la cual quienes no adherimos a la doctrina oficial de la patria somos, prácticamente, extranjeros en nuestro propio país".

