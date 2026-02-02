Fijan fecha para definir la competencia de la causa judicial que más inquieta a Chiqui Tapia

La semana próxima se definirá el destino de una de las causas judiciales más importantes contra Claudio “Chiqui” Tapia y la conducción de la Asociación Fútbol Argentina (AFA) por sus negocios con sociedades en los Estados Unidos y supuestos desvíos de fondos depositados allí.

Fue convocada una audiencia para el 10 del mes actual en la que las partes deberán exponer por escrito sus argumentos en favor de que el caso se investigue en la justicia nacional de instrucción o se investigue en el fuero federal de Lomas de Zamora. El camarista Ignacio Rodriguez Varela decidirá el destino del caso, y probablemente lo resuelva en lo inmediato o a lo sumo en 48 horas.

La AFA, Tapia y el tesorero Pablo Toviggino argumentan que el caso debe seguir por ahora en el juzgado de Lomas de Zamora de Luis Armela, y a largo plazo continuar en el juzgado federal de Campana de Adrián González Charvay.

El denunciante es el empresario Guillermo Tofoni, que antes gestionaba negocios para la AFA, hasta que fue reemplazado por el productor Javier Faroni con su empresa TourProdEnter LLC, de su propiedad y de su mujer, Erica Gillette.

Javier Faroni, el empresario que hizo negocios con la AFA

Tofoni quiere que el caso siga en la justicia de instrucción porteña, más despolitizada, ajena a los manejos federales y además porque se trata de una denuncia por administración fraudulenta y asociación ilícita, todos delitos de la justicia ordinaria, máxima cuando los imputados no están acusados de cometerlos como funcionarios nacionales, por más que Tapia lo sea por su cargo en el Ceamse.

La fiscal Silvana Russi planteó que la causa debía tramitar en el juzgado federal N°2 de Lomas de Zamora, a cargo de Armella, pero la jueza Paula Petazzi decidió declinar la competencia en ese tribunal para no generar “superposiciones innecesarias”. Pero Tofoni apeló la decisión y la causa pasó a la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional.

Ahora, en una decisión unipersonal, el camarista Rodríguez Varela resolverá.

“Atento a la naturaleza y complejidad de los hechos denunciados no corresponde llevar a cabo investigaciones paralelas, en tanto se requiere una visión conjunta de los movimientos financieros, los vínculos contractuales y las estructuras societarias involucradas”, argumentó la fiscal.

Esta causa es clave porque el contrato entre TourProdEnter LLC y la organización de Tapia dispone que Faroni se quedó con el 30% de todos los ingresos comerciales de la AFA en el exterior.

También el ingreso del 10% de todas las salidas de dinero vinculadas a tareas de “logística” en los contratos que intervino desde diciembre de 2021.

TourProdEnter LLC recaudó más de US$260 millones durante los últimos cuatro años y que al menos US$42 millones terminaron en cuatro sociedades constituidas en el estado de Florida que no tienen empleados, ni actividad comercial declarada.

En ese expediente se presentaron más de 3000 páginas de registros bancarios de TourProdEnter LLC obtenidos a través de dos discos en la Justicia de Estados Unidos. Si la Cámara confirma la incompetencia, las pruebas deberían irse al juzgado de Lomas de Zamora.

Armella avanzó durante la primera quincena de enero con medidas patrimoniales sobre Faroni, su mujer, y las cuatro personas de Bariloche que fueron utilizadas para crear cuatro sociedades fantasma que recibieron al menos US$ 42 millones: Soagu Services LLC, Marmasch LLC,Velp LLCyVelpasalt LLC.

A esta causa se le suman los expedientes por las denuncias de evasión que planteó ARCA. Están en el juzgado de Armella, y en el de Federico Villena, ambos federales de Lomas de Zamora.

Además hay otra causa de evasión en el juzgado penal económico de Diego Amarante, en la Ciudad de Buenos Aires, y el famoso caso de la quinta de Pilar. Se trata de una quinta de cinco hectáreas que era de Carlos Tevez y que está en manos de una sociedad integrada por dos personas que no tiene ingresos como adquirir esa propiedad valuada en más de 20 millones de dólares

Este último caso por supuesto encubrimiento de lavado de dinero, terminó en Campana, en el juzgado federal de González Charvay, donde la AFA preferiría que queden todos los expedientes donde es investigada.