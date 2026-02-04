Leonardo Scatturice refuerza su desembarco en el negocio del fútbol de la mano del club que apasiona a Sturzenegger

Leonardo Scatturice, un empresario que mantiene lazos estrechos con el gobierno de Javier Milei, amplía su red de influencias. Después de haberse quedado con la aerolínea Flybondi, la primera low cost de la Argentina, y el control de la compañía postal OCA, el CEO de la firma COC Global Enterprise, un fondo de inversión privado que maneja alrededor de 50 sociedades, refuerza su desembarco en el negocio del fútbol.

En las últimas semanas, en pleno escándalo por los manejos financieros de la gestión de Claudio “Chiqui” Tapia en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Scatturice, un experto en temas de seguridad e inteligencia que está radicado en Miami y tiene llegada a los habitantes más poderosos de la Casa Rosada, puso la mira en el deporte más popular del país. Es que el fondo de inversión estadounidense que lidera cerró las tratativas para que FlyBondi y OCA se conviertan en sponsors del club Gimnasia y Esgrima La Plata por la cifra de 400.000 dólares.

Oca, nuevo sponsor de Gimnasia @gimnasiaoficial

Según confirmaron a LA NACION desde la institución que preside desde diciembre pasado Carlos Anacleto, un empresario del rubro de cerámicos y sanitarios que tiene vínculo fluido con Federico Sturzenegger, hincha confeso de Gimnasia, acercó el contrato que negociaron con COC Global Enterprise, que se extenderá hasta febrero de 2027. OCA desembolsará 300.000 dólares y FlyBondi, 100.000 dólares para ser los patrocinadores del club.

Fuentes de la actual conducción de la entidad de La Plata y colaboradores de Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado de Milei, negaron que el funcionario haya sido el nexo con Scatturice y su fondo de inversión. En concreto, el vicepresidente del club, Guillermo Ezequiel Ibáñez, fue el encargado de llevar adelante las charlas para conseguir un nuevo sponsor. Habían negociado con Toyota y el Banco Supervielle, que terminó firmando un contrato con Estudiantes de La Plata. Pero ambas conversaciones se estancaron. En el club afirman que fue un allegado al grupo que lidera Scatturice quien terminó de acercar a las partes.

Desde la actual conducción de Gimnasia rechazan que el acuerdo con el lobbysta -que sumó contratos con el Estado en los últimos dos años e influye desde atrás de las bambalinas en áreas estratégicas de la gestión de Milei, como la SIDE, ARCA (exAFIP) o la UIF, gracias a su vínculo con Santiago Caputo- implique un desembarque del oficialismo nacional en el club. Es más: prefieren mantenerse al margen de la arena política y presentarse como un grupo que apuesta por la gestión deportiva, sin padrinazgos de referentes del Gobierno.

En ese sentido, argumentan que su armado reúne a dirigentes con origen multipartidario. Por caso, Ricardo Casal, exministro de Justicia de la provincia de Buenos Aires durante la administración de Daniel Scioli, es el vicepresidente segundo de la entidad. Además, Martín Guzmán, extitular del Palacio de Hacienda durante el mandato de Alberto Fernández, asesora a la institución.

Flybondi, en la camiseta de Gimnasia Fotobaires / Ignacio Amiconi

Anacleto y Sturzenegger se conocen hace tiempo. De hecho, el empresario había invitado al economista a su palco en el estadio Juan Carmelo Zerillo, en febrero de 2024, cuando el entonces asesor de Milei fue abucheado e insultado por los hinchas del “Lobo”. “Acá no hay un tema con la política”, afirma un interlocutor habitual de Anacleto.

Quienes frecuentan a Sturzenegger sostienen que el ministro no se involucra con la política del club ni procura injerir en la gestión actual de Gimnasia, pese a su fanatismo por el “Lobo”. Eso sí: el funcionario es uno de los principales promotores de la idea de aplicar el modelo de las sociedades anónimas deportivas (SAD) en el fútbol local, un asunto que ya provocó encontronazos entre Tapia y Milei.

En el entorno de Sturzenegger afirman que las SAD podrían ser la herramienta para “eliminar la corrupción que hoy se lleva la plata de los clubes” y un vehículo para que “el fútbol pague las contribuciones patronales que debe pagar y que la justicia le permite birlar”. Durante su campaña, Anacleto intentó tomar distancia de Sturzenegger. Dijo que él no promovía el desembarco de las SAD en Gimnasia, pero que creía en la chance de aportar “capitales privados” para que el club logre un crecimiento.

A menos de dos meses de su asunción, Anacleto consiguió que el fondo de inversión de Scatturice pusiera la mira en Gimnasia. LA NACION se contactó con los voceros de COC Global Enterprise, quienes afirmaron que la maniobra respondería a una estrategia de marketing. Desde que el lobbysta compró Flybondi, cerró tratos comerciales con Ferro Carril Oeste -donde el kirchnerista Daniel Pandolfi maneja el poder desde hace años-, o Almirante Brown -gobernador por Maximiliano Levy, aliado de Tapia- y Estudiantes, “el Pincha de Caseros”.

Días atrás, Scatturice anunció que Mauricio Sana, actual CEO de Flybondi, será el vicepresidente de la aerolínea y tomará el puesto de CEO de OCA.

“Es una oportunidad”, afirman desde el fondo de inversión norteamericano respecto del trato que cerraron con Gimnasia.

Anacleto asumió las riendas de Gimnasia cuando el club atravesaba una situación financiera delicada. Por caso, los jugadores del plantel profesional tomaron una medida de fuerza en diciembre, antes de un duelo decisivo con Estudiantes de La Plata por las semifinales del torneo Clausura, en protesta por la falta de pago de sueldos. Cerca de Anacleto dicen que lograron estabilizar la crisis y comprar jugadores porque bajaron la masa salarial debido al achicamiento del plantel profesional. Evalúan atraer inversores para refaccionar el estadio, pero por ahora no habrá más negocios con Scatturice.

Federico Sturzenegger, hincha de Gimnasia y funcionario de Milei Nicolás Suárez

En la Casa Rosada también toman distancia. Dicen que Gimnasia salió a buscar patrocinadores y tocó la puerta de OCA, la empresa postal privada más grande de la Argentina, que adquirió Scatturice a mediados de diciembre pasado. Seis meses antes, el fondo del magnate, que se dedicada al sector tecnológico y la aviación privada, se había quedado con el control de Flybondi. Desde junio de 2025, es el accionista mayoritario de la aerolínea low cost.

En los últimos años, OCA ya había pisado el negocio del fútbol cuando fue el auspiciante del club atlético Independiente. En su momento, los Moyano habían acercado a la empresa a la institución de Avellaneda a través del fallecido Patricio Farcuh, exdueño de OCA y supuesto testaferro del líder de Camioneros. De hecho, Independiente fue una de las acreedoras durante la quiebra de la empresa de correos.

Quién es Leonardo Scatturice

El nombre de Scatturice apareció en la escena política nacional desde que Milei llegó a la Casa Rosada. Con línea directa con Santiago Caputo, el principal asesor del Presidente, acumuló poder en el Gobierno gracias a que se convirtió en un enlace clave con Donald Trump y le abrió las puertas a Milei en Washington, sobre todo, por su rol la Conferencia de la Acción Política Conservadora (CPAC).

Radicado en Estados Unidos hace cinco años, el magnate tiene llegada a Matt Schlapp –exdirector de Estrategia Política de la Casa Blanca– y a Barry Bennet, que supo asesorar a Trump. Antes de que se fuera del país, era el CEO de una agencia de inteligencia privada llamada C3 Consultings, que en 2012, fue investigada en una causa que se conoció como Dark Star. El periodista de LA NACION Hugo Alconada Mon reveló que tuvo un pasado en la SIDE, pero él niega haber realizado tareas de inteligencia en el pasado.

Después de haber asesorado a Caputo en temas de antilavado, inteligencia o en el rearmado de ARCA -fue clave para la llegada de Andrés Vázquez-, Tactic y OCP Tech, dos empresas de Scatturice, accedieron a contratos jugosos en el Estado. Por ejemplo, el magnate se convirtió en proveedor de Trenes Argentinos y de la plataforma educativa Educ.Ar. Si bien sus compañías ya hacían convenios con el Estado antes de que Milei llegara a la Casa Rosada, Scatturice incrementó su influencia.

Según un relevamiento que publicó LA NACION el 8 de agosto pasado, las firmas de Scatturice firmó al menos 21 contratos millonarios con el Estado desde que el líder de LLA fue electo presidente. Tuvo como clientes a ARCA, la secretaría general de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, el Ministerio de Economía y el Ministerio Público Fiscal. En febrero del año pasado, cerró un contrato con la SIDE.

Leonardo Scatturice, Laura Belén Arrieta y el avión Bombardier Global 5000

En febrero pasado, después de que estallara el caso $LIBRA, Scaturrice protagonizó un controvertido episodio.

Es que un avión de su flota estuvo una semana en situación “de tránsito” en un hangar de la empresa Royal Class en Aeroparque. En la aeronave Bombardier Global 5000, matrícula N18RU, que arribó desde Miami, viajó Laura Belén Arrieta, empleada de una de las empresas de Scatturice -OCP Tech- y exintegrante del comité organizador del evento de la CPAC en Buenos Aires, en noviembre de 2024. Ese día, Arrieta se fotografió con Milei.

Carlos Pagni informó que las autoridades aeronáuticas no habían controlado el equipaje el equipaje de Arrieta –unas diez valijas-. El Gobierno, a través de Manuel Adorni y las autoridades de la Aduana, lo negó. No obstante, se abrió una investigación en el juzgado nacional en lo penal económico a cargo de Pablo Yadarola.