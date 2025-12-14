Fuerte condena del Gobierno al atentado terrorista en una fiesta judía en Australia

El atentado en Australia durante una festividad judía que se desarrollaba en la playa de Bondi, en Sídney, generó una amplia cadena de condenas en las filas de La Libertad Avanza, encabezadas por el presidente Javier Milei. El hecho, perpetrado por dos personas y que dejó un saldo de al menos 16 muertos, fue interpretado por el oficialismo nacional como una afrente a la cultura occidental, además de un acto de antisemitismo.

La Cancillería, que conduce Pablo Quirno, emitió un comunicado en el que subrayó: “La Argentina reafirma que el antisemitismo constituye una amenaza grave contra la convivencia democrática y los valores fundamentales, y reitera su condena absoluta a toda forma de terrorismo y extremismo violento, cualquiera sea su motivación o lugar de ocurrencia”.

Milei apuntó contra la “cultura woke” y aprovechó para atacar a la prensa, en un mensaje en X que tituló “Disonancia Cognitiva”. El Presidente aseguró: “A la luz de los horrendos atentados perpetrados por terroristas islamistas en Australia, hoy veremos un montón de personajes de la política y de los medios (“periodistas”) expresar sus condolencias y pésames, sin tener consideración alguna por el hecho de que ellos son los mismos personajes que promueven las ideas woke, izquierdistas y anticapitalistas que conducen a estos resultados. En lugar de expresar condolencias vacías de contenido, recuérdenlo la próxima vez que quieran ejecutar en la plaza pública de la cancelación a aquellos que defendemos las ideas de la libertad y los valores de Occidente. Fin".

La senadora nacional Patricia Bullrich pidió “tolerancia cero” para el terrorismo. “Janucá Sameaj a toda la comunidad judía. En estos días que deberían ser de luz y libertad, la comunidad judía sufre un brutal atentado terrorista en Australia, con 12 asesinados y decenas de heridos. Occidente debe entender y unirse: frente al terrorismo, tolerancia cero”, escribió Bullrich en su cuenta de la red social X.

El legislador porteño Waldo Wolff (Pro), extitular de la DAIA, consideró que volvió a ser noticia “un ataque mortal a personas por ser judías”. Y subrayó: “Otra mañana donde esos sectores que apañan el terrorismo harán silencio y/o utilizarán la palabra ‘pero’ después de pasarse dos años justificando el ataque a civiles del 7/10/23 en Israel. Mucha fuerza para las familias de las víctimas. Mucho apoyo a quienes pelean contra el terrorismo”.

Agustín Romo, diputado bonaerense y jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados provincial, consideró: “Otro ataque del terrorismo islámico contra la civilización occidental y van. Nunca es al revés”.

El exvicepresidente Carlos Ruckauf también se expresó, con un mensaje de apoyo a la comunidad judía. “Januca Sameaj, a todos los judíos del mundo en este día de dolor. El brutal atentado antisemita de Bondy Beach nos conmueve y llena de congoja. Como católico, elevo mi plegaria a Dios por las victimas y sus familias. Que la luz venza a la obscuridad y el amor al odio”, publicó en X el exvicepresidente y exgobernador bonaerense.

Con un mensaje disonante se expresó Humberto Tumini, titular del partido Libres del Sur (sello que integró la alianza Fuerza Patria, encabezada por el Partido Justicialista), en un mensaje con críticas a Milei. “Dijo Milei del atentado en Australia: ‘Las ideas woke, izquierdistas y anticapitalistas conducen a estos resultados’. No, presidente infame, lo que conduce a estos episodios es el genocidio de [Benjamin] Netanyahu en Gaza, matando 70.000 palestinos, 20.000 de ellos niños/as, y 10.000 mujeres”, opinó Tumini.

En tanto, el empresario Marcos Galperin (CEO de Mercado Libre) ironizó: “Bienvenidos a la nueva Australia multicultural y diversa”. Y añadió una publicación que ilustró con una imagen dividida, en la que aparecían uno de los atacantes y el tenista Novak Djokovic, en la que señaló que “a uno de estos hombres se le prohibió la entrada a Australia”. Al tenista no se le permitió ingresar a Australia en 2022, para disputar el abierto de ese país, por no haberse vacunado contra el coronavirus.