Fuerte cruce entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio por la extensa parálisis del Senado

La parálisis legislativa que afronta el Senado, que lleva más de cuatro meses sin sesionar para tratar proyectos en el recinto, provocó este viernes un áspero cruce de acusaciones entre el kirchnerismo y Juntos por el Cambio (JxC), el principal interbloque de la oposición. Desde el oficialismo, la voz cantante la llevó Juliana Di Tullio, de estrecha confianza de Cristina Kirchner, quien salió a replicar los cuestionamientos y sostuvo que “Santa Fe está en estado de emergencia porque la oposición no quiere votar nada”.

A su vez, el interbloque de JxC rechazó “las falsas afirmaciones del oficialismo, donde aseguran venir trabajando casi en soledad todos estos años”. Y sostuvo que “la realidad es que hacen todo lo contrario”, ya que desde el punto de vista de los senadores opositores, el kirchnerismo “somete al cuerpo a sus intereses particulares” .

La última vez que la Cámara alta sesionó para discutir proyectos fue el 16 de noviembre último, a pesar de que el Poder Ejecutivo extendió a diciembre las sesiones ordinarias y convocó a sesiones extraordinarias a partir de la última semana de enero y durante todo febrero.

En ese marco, Di Tullio dijo que tanto en diciembre como en febrero “el Senado quiso sesionar para tratar todos los acuerdos de jueces y juezas, fiscales y fiscalas de Santa Fe y de todo el país”. También, dijo la senadora oficialista, se incluían iniciativas como “la Ley Lucio, la de Alcohol Cero y el Certificado Único de Discapacidad, pero la oposición no dio quórum” .

“Nosotros no tenemos quórum desde que perdimos las elecciones de medio término en diciembre de 2021. Hemos hecho un esfuerzo enorme para consensuar todas las sesiones que hicimos desde entonces”, afirmó Di Tullio en declaraciones radiales. Y agregó: “La vicepresidenta no es senadora, es parte del Poder Ejecutivo, entonces claramente no es quien frena el funcionamiento del cuerpo legislativo” .

La postura de JxC es diametralmente opuesta. “A más de tres años de que Cristina Fernández de Kirchner asumiera su responsabilidad como presidenta del Senado de la Nación, el camino trazado demuestra que el objetivo fue utilizar este espacio como medio para instalar y concretar su agenda personal, que es la de cooptar a la Justicia en total detrimento de las necesidades de la gente”, afirmó en un comunicado.

“Es una vil mentira la afirmación sostenida por el oficialismo. No trabajaron en soledad, al contrario, desde Juntos por el Cambio reunimos todos los esfuerzos posibles para evitar la arremetida contra la justicia y remarcar la mezquindad que primó en su fuerza política que priorizó la condescendencia con su jefa política antes que el bienestar de los argentinos”, dijeron los senadores opositores.

