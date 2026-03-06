Fuerte cruce entre Jorge Macri y Pitu Salvatierra por el desalojo de un edificio en San Cristóbal

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció este viernes la recuperación de un edificio del barrio de San Cristóbal y apuntó en redes sociales contra el legislador de Unión por la Patria (UP) Alejandro “Pitu” Salvatierra, por presentarse en el lugar y denunciar el desalojo de varias familias. “Para sorpresa de nadie apareció un kirchnerista para defender okupas”, arremetió Macri.

“Aunque les moleste vamos a seguir recuperando propiedades. Ley, orden y propiedad privada”, sentenció el mandatario porteño desde su cuenta de X. Macri acompañó su mensaje con un video en el que puede verse el interior del edificio y algunos detalles que dan cuenta del estado de la vivienda, intercalado con otras imágenes del operativo que muestran también la presencia de Salvatierra en el lugar.

En tanto, el legislador porteño recogió el guante y contestó al jefe de Gobierno porteño. “Para sorpresa de nadie seguís dejando gente en la calle. Ese día 36 familias y 60 chicos quedaron a la deriva y sin casa, algunos con discapacidad”, denunció Salvatierra.

Y dirigiéndose a Macri advirtió: “Aunque no te guste voy a estar siempre que sea necesario al lado de cada una de esas familias que para vos son descartables”.

Acto seguido, el mandamás porteño acusó a Salvatierra de desobedecer la normativa vigente. “Parece que seguís fiel a tu costumbre de ignorar la Ley”, deslizó a modo de chicana al aludir al pasado de conflicto penal del legislador, que pasó siete años en prisión por liderar una banda dedicada al robo de bancos.

“Voy a luchar con toda mi energía para salvar a los porteños vulnerables de los malvivientes que los usan. Acá se respeta la ley, el orden y la propiedad privada”, cerró Macri. Más tarde, el dirigente barrial de Ciudad Oculta emparentó al jefe de Gobierno porteño con el expresidente Mauricio Macri al mencionar una causa en la que se lo investigaba por lavado de dinero.

“Buenísimo Macri, podrías empezar a poner la energía en Parque Patricios, donde los vecinos te están esperando hace unos días. Menos redes, más gestión”, le imputó Salvatierra.

“Y si hablamos de costumbres, parece que seguís fiel a las de tu primo Mauricio”, apuntó Salvatierra, quien compartió además en su posteo un artículo de LA NACION donde se informaba a fines de febrero de este año que la Corte Suprema le había revocado el sobreseimiento a Macri en una causa en la que se lo investiga por el delito de lavado de activos, vinculado a la compra de un departamento en Miami en 2011 por medio de una sociedad.

Según destacaron fuentes porteñas, el edificio de dos pisos con terraza, situado en Cochabamba al 2600, se encontraba tomado desde hace 20 años y los vecinos denunciaban hechos de inseguridad en la zona, entre los que destacan robos, “discusiones entre los usurpadores por departamentos que no les pertenecían”, e incluso disparos de arma de fuego.

“Dentro del edificio que funcionaba como un aguantadero, hallaron un chaleco antibalas con el logo de la Policía de la Ciudad que los ladrones suelen utilizar para simular operativos y engañar a sus víctimas”, precisaron fuentes porteñas sobre lo encontrado durante el operativo que estuvo a cargo de la Policía de la Ciudad junto con personal de Emergencias y la Red de Atención y Guardia de Auxilio.

En esa línea, desde el Gobierno porteño aseguraron que la restitución de inmuebles forma parte de las medidas que impulsa Macri a fines de “mantener el orden y la seguridad pública”, con la mira puesta en “garantizar el pleno respeto de la ley y de la propiedad privada, y llevar tranquilidad a los vecinos”.