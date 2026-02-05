Fuerte cruce entre Recalde y Paoltroni por la reforma laboral: “¿Qué empresas crearon? ¿Las de Toviggino?”

El senador kirchnerista Mariano Recalde y el senador libertario Francisco Paoltroni protagonizaron un fuerte intercambio durante un debate televisivo sobre la reforma laboral, que impulsa el oficialismo. “¿Qué empresas crearon? ¿Las de Toviggino?”, preguntó el representante de La Libertad Avanza en un momento en el que el cruce escaló.

La situación se dio en una discusión durante el programa A Dos Voces, emitido por TN, que incluyó además al diputado Oscar Zago (MID); al diputado Manuel Quintar; a Omar Maturano, secretario general de La Fraternidad; y a Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda.

Recalde señaló que hay cifras oficiales de este Gobierno que muestran que cerraron empresas Captura TN

Recalde sostuvo que, pese a quitarse derechos para los trabajadores mediante la Ley Bases, no se crearon puestos de trabajo. “Desde que asumió Milei, según datos de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo, cerraron 21.981 empresas”, afirmó.

El senador de Unión por la Patria contrapuso esa situación con el período de los gobiernos kirchneristas. “Con doble indemnización y con el salario más alto, entre 2003 y 2015, se crearon 220.000 empresas y 4 millones de puestos de trabajo”, señaló.

Francisco Paoltroni cuestionó la posibilidad de que durante los gobiernos kirchneristas se hayan creado puestos de trabajo Captura TN

Ante ese razonamiento, Paoltroni salió al cruce. “No crearon empleo, ¿qué dato es ese?”, respondió. Recalde sostuvo que se trataba de información oficial del actual gobierno nacional. “¿Qué empresas crearon? ¿Las de Toviggino?”, redobló Paoltroni.

En otro momento de la intervención de Recalde, Quintar preguntó: “¿En serio vamos a creernos que en la época del kirchnerismo creció el trabajo? Parece broma, si dejaron el país fundido, rompieron todo, no quedó nada. Rompieron el sistema laboral, el previsional y el tributario”, afirmó el diputado.

Maturano señaló que si el Gobierno hubiese extendido la invitación a la CGT para debatir la reforma, se podría haber llegado a un acuerdo Captura TN

Maturano cuestionó que no se convocara a los sindicatos para discutir la reforma laboral. “Los trabajadores no conocemos qué se va a reformar”, afirmó. Y agregó: “Si nos hubieran convidado, nos hubiéramos sentado y hubiésemos acordado”.

Zago sostuvo que la predisposición para negociar por parte de la CGT indica la necesidad de una reforma Captura TN

En ese marco, anticipó una posible reacción gremial cuando el proyecto llegue al Congreso: “Lo que tenemos que hacer es una gran marcha al Congreso y después un paro de 48 horas, salga bien o mal”.

Zago retomó ese planteo del dirigente sindical para señalar que el reclamo de diálogo implica que el régimen laboral vigente requiere modificaciones. “Eso quiere decir que esto merece una reforma”, sostuvo.