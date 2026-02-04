Salta: el gobernador Gustavo Sáenz se hizo una rinoscopia en vivo

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, se sometió este miércoles a una rinoscopia en una transmisión en vivo durante un acto oficial en la Casa de Gobierno.

El procedimiento se realizó en el marco del reciente decreto provincial que obliga a los funcionarios de los tres poderes del Estado a realizarse controles toxicológicos, una medida que busca institucionalizar la transparencia y la aptitud en el ejercicio de la función pública.

El vicegobernador Antonio Marocco también se practicó el examen médico, junto al mandatario, que tuvo lugar durante la presentación del Hospital Público Digital SAFESA, una plataforma que ofrece acceso integral a la información clínica de los pacientes en diversas instituciones sanitarias de la provincia.

Rinoscopia de Gustavo Saenz

Luego de que el resultado diera negativo, el mandatario salteño exclamó “impecable” e invitó a legisladores, intendentes y otros funcionarios a someterse a una rinoscopia como gesto de compromiso con la sociedad, de acuerdo a lo informado por El Tribuno.

El examen toxicológico se inscribió en el marco del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 32/2026, firmado por el propio Sáenz, que establece que los controles obligatorios para funcionarios de los tres poderes del Estado deben realizarse bajo estrictos protocolos de confidencialidad, garantizando el derecho a la contraprueba y el resguardo de datos personales.

Según la normativa, cualquier negativa injustificada a someterse a las pruebas podría derivar en las sanciones administrativas previstas.

Por su parte, el ministro de Salud Pública, Federico Mangione, detalló los avances del sistema SAFESA. El funcionario explicó que el sistema ya opera como prueba piloto en las localidades de Cerrillos y La Merced, y estimó que la implementación total en todo el territorio salteño demandará entre seis meses y un año, según consignó Gente De Salta.