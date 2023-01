Fuerte polémica por el financiamiento del gobierno de Kicillof a un show de Dady Brieva

escuchar

Esta vez no fue por ningún dicho polémico, pero Dady Brieva volvió a quedar envuelto en una disputa entre usuarios de redes sociales. La controversia tuvo su origen a partir de una publicación de Victoria Onetto, la subsecretaria de Políticas Públicas de la provincia de Buenos Aires, quien subió una foto a su cuenta de Instagram y dejó al actor, fuertemente asociado al kirchnerismo, en el centro de la escena por recibir financiamiento estatal en una de sus obras.

En el posteo, Onetto invitaba a sus seguidores a presenciar el show que Brieva dio en el teatro Auditorium de Mar del Plata. En la foto se observa que las dos funciones que el actor de los Midachi dio el martes y miércoles pasados estaban patrocinadas por el gobierno de la provincia de Buenos Aires y en las redes muchos asociaron esto a las simpatías políticas de Brieva.

Se trata de “Sugar Dady, el mago del tiempo”, un unipersonal que, como se observa en el margen inferior izquierdo de la publicación de Onetto, contó con el apoyo del programa provincial “Recreo”, que busca promocionar “la cultura, el turismo, las identidades y las economías locales de los 135 municipios”, según la página web oficial. “El nuevo espectáculo de Daddy Brieva nos transportará y nos pintará esas historias inolvidables de nuestras vidas, llenas de fe, de pasión y de amor”, completó la publicación de la funcionaria.

Los funcionarios del Instituto de Cultura de la provincia de Buenos Aires, al ser consultados por LA NACION, evitaron hablar de “financiamiento” y afirmaron que la cifra de 90 millones de pesos que circulaba en las redes sociales era un “disparate” y que eso es “lo que se invirtió para la toda la temporada del teatro Auditorium” .

Además, precisaron que las dos funciones que dio Brieva en Mar del Plata “están en el marco de la programación que arma la provincia”. Sin embargo, las fuentes consultadas afirmaron que no están autorizadas a revelar el importe que la obra recibió, pero señalaron que una cifra similar -$94.139.000- se repartió entre los 78 espectáculos que 374 artistas realizarán durante tres meses en el teatro .

La obra de Dady se da en el marco de una inversión provincial para proveer de una agenda cultural integral a todos los municipios para que todos y todas los bonaerenses tengan acceso. — Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires (@CulturaPBA) January 13, 2023

“La obra de Dady se da en el marco de una inversión integral para tener una agenda cultural en todos los municipios y defender el acceso a la cultura”, afirmaron en el Instituto de Cultura y agregaron: “Es una agenda que se pensó para tener artistas más reconocidos”.

La versión de Brieva

Tras la polémica, Dady Brieva salió a aclarar cuento gana por funciones que él realiza por su cuenta. En una entrevista con el programa LAM, el actor reveló los números de sus obras. “Yo meto en San Bernardo 400 personas a $3000 la entrada, s on un palo doscientos ($1.200.000) y con el 70% me quedan unos $800.000″ . “Para mí solo y... Taiana que me barre y me limpia, somos un lujo”, detalló el actor.

Después de la polémica, Onetto volvió a compartir otra publicación en la que se la ve abrazada con el actor de los Midachi.

El año pasado, cuando presentaba la misma obra por la costa atlántica, el actor había reconocido que la situación no era “nada fácil”. “La verdad es que estamos poniéndole onda y haciendo mucho para que la cosa ocurra. Hay mucha gente, pero la gente no anda con muchas ganas de ir al teatro . Hay solo algunos espectáculos andan bien”, había dicho en una entrevista con el nueve.

El precio de la entrada para ‘Sugar Dady, el mago del tiempo’ se situó muy por debajo del promedio marplatense. Mientras que la mayoría de los tickets teatrales de la ciudad costera no se venden por menos de $3.500, las entradas para el espectáculo del ex Midachi se vendieron por $900.

LA NACION