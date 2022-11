Fuerte rechazo de la Iglesia en Córdoba a “la nueva escalada de violencia verbal y gestual”

escuchar

CÓRDOBA.- La Pastoral Social de la Arquidiócesis de Córdoba expresó en un documento su preocupación por “una nueva escalada de violencia verbal y gestual” y alertó sobre el “agobio social” de los argentinos. Planteó que la mayoría está “cansada de escuchar cómo muchos de nuestros dirigentes se agravian, descalifican, insultan y menosprecian; muchas veces con una falta de consideración alarmante”.

El texto se difundió después de que en los últimos días hubiera varios cruces entre dirigentes como el presidente Alberto Fernández y el senador Luis Juez, por sus dichos sobre la democracia; el gobernador Gildo Insfrán y la diputada María Eugenia Vidal y frases desafortunadas como las de Gabriela Cerrutti, Mauricio Macri y la ministra de Trabajo, Kelly Olmos.

“Los argentinos estamos sufriendo la inflación, la escandalosa cantidad de hermanos pobres e indigentes, la falta de trabajo, la corrupción, la violencia -añade el documento-. Si a esta dura realidad le tenemos que agregar el ‘espectáculo’ lamentable de quienes tienen que dirigir, pero lo hacen a favor de sus propios intereses –y no por el bien común-, el agobio se hace más pesado de sobrellevar. ¿Esto nos espera en un año electoral?”.

La declaración comienza con una frase de la encíclica del papa Francisco, Fratelli tutti: “La falta de diálogo implica que ninguno, en los distintos sectores, está preocupado por el bien común, sino por la adquisición de los beneficios que otorga el poder o, en el mejor de los casos, por imponer su forma de pensar”.

A partir de ahí, la Pastoral Social, que depende del arzobispo de Córdoba, el jesuita Ángel Rossi, señala que uno de los “males que aqueja a los argentinos” y que parece “acentuarse en períodos preelectorales”, es la “poca capacidad para un diálogo respetuoso que busque la verdad y el bien común antes que una verdad parcial o sectorial”.

“Agradecemos a los dirigentes, referentes y ciudadanos que, con visiones distintas, intereses diversos y miradas opuestas, no dejan de esforzarse por lograr un diálogo fecundo. Cuando prima el deseo de construir, todo diálogo es posible, porque las diferencias no cancelan al interlocutor que piensa distinto”, describe y añade que también agradecen a quienes, “sin dejar de lado las discusiones necesarias, se abstienen de caer en la polarización violenta o en la ‘cultura de la grieta’ por la que algunos parecen apostar como estrategia detrás de un rédito personal o sectorial aun a costa de ‘sacrificar’ a la Patria”.

Para la Pastoral Social cordobesa, “causa dolor y profundiza la desesperanza que la violencia verbal y gestual tenga una nueva escalada y que sea provocada por quienes tienen el deber de llevar calma, madurez, y no cansarse nunca de construir el diálogo y la paz social”.

Plantea que, para que haya diálogo, “tiene que haber un encuentro en el cual se respete el punto de vista del otro, para aceptar la posibilidad de encontrar juntos un aporte que ayude a la sociedad. El Estado, la clase política, los sindicatos, los empresarios y los movimientos sociales, los líderes religiosos, los comunicadores, etcétera, tenemos una responsabilidad importante”.

El texto cierra con que se debe “procurar no ser portavoces que amplifiquen o difundan expresiones y gestos violentos y soeces que no ayudan a la convivencia social. Por el contrario, alentamos a no escatimar esfuerzos en promover, sostener y acompañar espacios de diálogo y encuentro social. ¿Podremos esperar de todos nuestros dirigentes, particularmente de los políticos, grandeza, serenidad y responsabilidad cívica? Creemos, trabajamos e invitamos a todos a comprometerse con este fin”.