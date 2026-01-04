El Gobierno cuestionó a Kicillof por su posición sobre Venezuela

El ministro del Interior, Diego Santilli, apuntó contra el gobernador Axel Kicillof por su condena al ataque de Estados Unidos en Venezuela y la posterior captura de su presidente, Nicolás Maduro. “Hay personas que tienen visiones parciales y cuando hay hechos de violencia o guerra en otros países no condenan”, consideró este domingo.

El mandatario bonaerense había publicado un comunicado en el que expresó que la provincia de Buenos Aires condenaba el accionar militar estadounidense. “Constituye una grave violación de los principios elementales del Derecho Internacional, altera la estabilidad regional y sienta un peligroso precedente", afirmó.

Ante esta acusación de que la decisión del gobierno de Donald Trump implica una posible invasión de la soberanía venezolana, Santilli replicó: “El gobernador habla desde un país que ejerce libertad plena. En Venezuela hubo elecciones y nunca se conocieron las causas, Maduro se perpetuó en el cargo y le exportó droga al mundo. Escuchás a Kicillof hablar de derechos humanos cuando si hay algo que no hay en Venezuela son derechos humanos, es increíble“.

Santilli celebró la detención de Nicolás Maduro. Marcos Brindicci

“A Maduro lo juzgan como narcodictador, es un pedido de la justicia norteamericana. Es un paso importante hacia la libertad. Las sociedades eligen, hay un respeto a la voluntad popular y a terminar con las dictaduras", añadió en diálogo con LN+.

Por otro lado, reafirmó la postura del Gobierno que ya habían expresado la Cancillería y el mismo presidente Javier Milei. “Respeto total a la libertad. Hay que enfrentar a las dictaduras, en este caso una narcodictadura, que es igual de grave pero mucho peor porque lastima al mundo y contamina a millones y millones de ciudadanos", marcó y expresó: “Estamos en presencia de un día histórico en que un país comienza a recuperar libertades”.

En cuanto a si el Gobierno va a realizar un refuerzo de la seguridad en las fronteras de cara a los próximos días —sumado a las nuevas restricciones migratorias sobre ciudadanos venezolanos relacionados con el régimen chavista que se anunciaron este sábado—, detalló que los ministros “están en pleno trabajo y a disposición desde la madrugada”.

“Queremos que rija la paz, la tranquilidad y el orden en un país que quiere seguir creciendo y representando la libertad en el mundo”, reafirmó y cerró: “Lo que va a hacer el gobierno de Milei es defender la libertad dejando y haciendo todo lo que tenga que hacer un Gobierno para que la libertad recorra nuestro país y el planeta”.

La posición de Kicillof

El mensaje de Kicillof. X

Kicillof fue una de las figuras del arco político argentino que rechazó el ataque estadounidense. “Estas acciones vulneran la Carta de las Naciones Unidas y la Carta de la OEA, desconocen el principio de no intervención y contradicen doctrinas históricas promovidas por la Argentina, como la Doctrina Drago y la Doctrina Calvo”, sostuvo.

Y agregó: “Argentina tiene una larga tradición en el diálogo internacional y la defensa de la soberanía y la integridad territorial, en la prohibición del uso de la fuerza y en la solución pacífica de las controversias internacionales. Los principios de defensa de la paz, de no intervención y defensa de la soberanía deben estar por encima de la conveniencia económica”.

El mandatario provincial recibió una rápida respuesta de, entre otros, la senadora nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por su postura. “Che Kicillof, es fácil ser pro dictaduras y defender regímenes que violan sistemáticamente los derechos humanos cuando se vive cómodo en un país libre y democrático. Acá elegimos otra cosa: libertad, orden, ley y defensa de los derechos de todos. Con las dictaduras no hay matices. Nunca”, arremetió.