Fuerte respuesta de Larreta a las críticas de Mauricio Macri: “Él perdió con Alberto Fernández”

El exjefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta emitió este martes una fuerte respuesta a las críticas del expresidente Mauricio Macri, luego de que el líder de Pro asegurara que el actual candidato a legislador “no pudo superar” perder la interna del partido amarillo contra Patricia Bullrich en las elecciones PASO del 2023. “Él perdió con Alberto Fernández, el peor presidente de la historia de la Argentina”, aseveró Larreta en referencia a los comicios del 2019.

“Lo escucho a Macri y parecía un psicólogo, yo pensé que era ingeniero. Se pone a agredir interpretando psicológicamente si uno puede estar afectado por una elección. Él perdió contra Alberto, el peor presidente de la historia de la Argentina. Yo no contesto esto, no creo en la agresión. Hay que resolver los problemas de la gente, que dice que la Ciudad está sucia, y eso no es peronista ni radical ni de Pro. En vez de discutir cómo mejorar la vida de los porteños, estamos en estas agresiones en las que no voy a entrar”, indicó el exjefe porteño en diálogo con radio Mitre.

Además, dijo estar “dolido” por las declaraciones de su predecesor en la Ciudad. “Me duelen las agresiones. Después de trabajar tantos años juntos, tener que escuchar estas agresiones me duele mucho. Acá lo único que es funcional [al kirchnerismo] es que el gobierno [porteño] no funciona bien. Yo lo simbolicé con el olor a pis pero es mucho más que eso: es la suciedad, que la basura está más afuera del contenedor que dentro, la inseguridad. En los 16 años que gobernamos, le ganamos siempre al kirchnerismo trabajando. Esa es la fórmula para ganar”, expresó Larreta.

Mauricio Macri. Santiago Filipuzzi

Consultado sobre una supuesta reunión con Macri hace un mes, consideró: “La única preocupación que tenía [el líder de Pro] era frenarlo al presidente Javier Milei [en la Ciudad) y yo le dije que quiero trabajar para los porteños. Mi obsesión es que los porteños vivan mejor. La Ciudad no está bien. No puedo representar a un gobierno porteño en el que no creo. Se me caería la cara”.

La respuesta del candidato legislador por Volvamos Buenos Aires llega luego de que el líder de Pro lo criticara en duros términos por lanzarse a las elecciones del 18 de mayo por fuera de Pro. En una entrevista radial el lunes, Mauricio Macri respondió sobre si en la Ciudad hay “olor a pis”, una de las frases de campaña que usó Larreta para volver a dar el salto a la política. “Lo que huele mal es que Horacio haga una candidatura tan funcional al kirchnerismo, que sigue siendo el adversario”. También dijo que hay un tema personal de Larreta “porque él no quedó bien después de haber perdido su interna, creyéndose que ya era presidente, con alguien que él siente que es muy inferior intelectualmente y por paliza [por Bullrich]”.

En ese contexto, Macri aseguró que Larreta “no lo pudo superar” y que por eso “termina tomando decisiones equivocadas”. Habló de frustración y dijo que terminó enfrentado “a su propio partido en vez de sumarse”.

Por otro lado, Larreta habló de la ruptura de su relación con Macri. “Él apoyó a Patricia, no me ayudó en la presidencial. Venía trabajando con él 20 años. Tomó esa decisión y lo respeto. No salí a agredirlo ni lo mandé a un psicólogo como hizo ahora. Siempre respeté su lugar, trabajamos juntos. Tengo una relación muy distante con él y pensamos diferente, pero no por eso voy a salir a agredirlo”, afirmó.

“No está trabajando”

En otro tramo de la entrevista, el exjefe de Gobierno volvió a apuntar contra su sucesor, Jorge Macri. “A la luz de los resultados no está trabajando para que la Ciudad esté bien. Está más insegura, hay menos policías en las esquinas, eso me lo dice la gente, camino la Ciudad todos los días, la gente me muestra los contenedores, plazas sin pasto, obras que no se han hecho. Esas son las cosas que importan, y no las agresiones, las chicanas y las especulaciones políticas”, dijo Larreta.

Y sumó: “Hoy veo baches en la calle y me quiero matar. Me quiero morir cuando veo lo que se está haciendo en la Ciudad, con todo lo que se hizo en estos años”.

Al ser consultado sobre su intención de ser legislador porteño este año, el candidato indicó: “Quiero trabajar por los porteños, ayudar desde ahí. Cuando camino la Ciudad me da lástima. Empiezo de cero, de abajo como corresponde. Fui jefe de Gobierno durante ocho años y no podía reelegir, y ahora tengo esta oportunidad. Quiero trabajar por los vecinos de la Ciudad y hoy las elecciones son para legislador”.

Horacio Rodríguez Larreta y Jorge Macri Prensa GCBA

LA NACION